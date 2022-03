Wie schon Papa Tony: Baden-Baden ehrt Marc Marshall für gemeinnütziges Engagement

Wie der Vater, so der Sohn: Tony Marshall ist Ehrenbürger von Baden-Baden und nun in bester Gesellschaft, denn die Stadt verlieh seine Sohn Marc ebenfalls eine Auszeichnung (Fotomontage) © Uli Deck/dpa

Ehrenmedaille für Tony Marshalls Sohn Marc Marshall! Der Musiker wurde von Baden-Baden ausgezeichnet. Der Star war durch sein soziales Engagement positiv aufgefallen.

Baden-Baden – Tony Marshall (84) hat zu seinem „Father & Sons“-Song noch einmal ein Musikvideo veröffentlicht – zusammen mit seinen Söhnen Marc Marshall (58) und Pascal Marshall (55)! Gemeinsam mit seinem Nachwuchs wird der „Der letzte Traum“-Hitmacher am 1. April auch ein Konzert in seiner Heimatstadt Baden-Baden geben, wobei der 21. Mai 2022 sogar als zusätzlicher Termin angekündigt wurde. Die Söhne des Schlagerstars sind stolz darauf, dass es ihr bekannter Papa geschafft hat, sich „aus dem Nichts“ eine Karriere als Musiker aufzubauen.



Obwohl die Kinder des Künstlers stets im Schatten ihres Vaters gestanden haben, gibt es in der musikalischen Familie einen großen Zusammenhalt. Insbesondere Marc schaffte es, nicht nur als Sohn seines Papas bekannt zu sein, sondern sich auch eine eigene Karriere als Solokünstler aufzubauen. Jetzt trat er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters – Baden-Baden ehrte ihn für sein soziales Engagement mit einer Ehrenmedaille! Von der Oberbürgermeisterin wurde ihm dabei die „silberne Edelmedaille“ für sein künstlerisches und soziales Engagement überreicht.

Marc Marshall wurde mit Baden-Badens Ehrenmedaille ausgezeichnet

Der berühmte Vater des Stars sei deshalb nicht nur stolz auf seine Stadt Baden-Baden, sondern auch auf die Ehrung seines erfolgreichen Sohnes. Marc nahm die Auszeichnung demütig an und verkündete, dass er sich über die Medaille freue und besonders viel Stolz hinsichtlich seines Vaters verspüre, der Ehrenbürger von Baden-Baden ist. Wir gratulieren Marc herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und auch der gesamten Familie Marshall, die immer zusammenzuhalten scheint!