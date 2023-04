„Wie verlogen kann ein Mann sein?“: Iris Klein tritt schon wieder gegen Peter nach

Von wegen Versöhnung: Iris Klein feuert bei Instagram schon wieder gegen ihren Ex Peter. © Screenshot/Instagram/peterklein_official; Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Versöhnung sieht anders aus: Iris Klein teilt wütend gegen ihren Ex Peter aus und spart dabei nicht an Beleidigungen.

Iris Klein und ihr Noch-Ehemann Peter schienen sich wieder vertragen zu haben, doch nun sorgt Iris auf Instagram erneut für Aufregung. Die Mutter von Daniela Katzenberger wettert gegen ihren Noch-Ehemann und beschimpft ihn als „notgeilen Dackel“, „Ehebrecher“ und „Lügner“. Der Auslöser für die Wut-Attacke war ein Interview, in dem Peter über seine Affäre mit Yvonne Woelke sprach.

Die Beziehung zwischen den beiden TV-Stars schien sich nach einer Versöhnung eigentlich wieder beruhigt zu haben, doch das Kriegsbeil hat Iris blitzschnell wieder ausgegraben. „Erst die Friedenspfeife anbieten? Nur damit ich nichts verrate? Aber selbst in jedes Interview rennen? Wie verlogen kann ein Mann noch sein?“, wettert sie in ihrer Instagram-Story.

Mit dieser Aussage löste Peter die neue Hasstirade von Iris Klein aus

Peter Klein hat in einem Interview mit RTL seine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke wieder aufgewärmt. Peter hatte in dem Interview geschwärmt, dass er alles an Woelke möge, darunter auch ihr Aussehen und ihren Typ. Diese Aussage ging Iris jedoch gewaltig gegen den Strich. Scheinbar hatten sich die beiden darauf geeinigt, erstmal keine Interviews mehr zu geben. Die monatelange Schlammschlacht zwischen Iris und Peter geht damit in die nächste Runde…