„Wie viele Kinder wollt ihr noch in die Welt setzen“: Fans kritisieren schwangere Lavinia Wollny

Lavinia Wollny ist erst im Februar Mama geworden - jetzt erwartet sie mit ihrem Tim ihr zweites Baby. © Instagram/Lavinia Wollny

Lavinia Wollny hat auf Instagram ihre zweite Schwangerschaft verkündet. Neben vielen Glückwünschen hagelt es in den Kommentaren auch Kritik.

Ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest und einem Ultraschallbild: So verkündete Lavinia Wollny (23) auf Instagram, dass sie und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (24) ihr zweites Kind erwarten. Das Paar erhielt neben 43.000 Likes viele Glückwünsche. Allen voran schickte Lavinias Schwester Loredana (18) drei rote Herzchen-Emojis.

Lavinia erklärte zu ihrem Foto, dass ihre Tochter nun bald ein Geschwisterchen bekommen werde. „Wir freuen uns so unglaublich auf dich und können es kaum erwarten, dich endlich kennenzulernen,“ schrieb sie weiter. Hailey Emilia war im Februar diesen Jahres zur Welt gekommen. „Oh das freut mich für euch, herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ihr seid so eine tolle kleine Familie“, kommentierte ein Fan.

In den Kommentaren wird nach Kräften gestritten

Aber nicht alle der Kommentierenden sahen die frohe Botschaft so positiv. „Wie die Hasen“, schrieb eine Userin, „Hui flott“, meinte eine andere. Scheinbar nahmen einige der User daran Anstoß, dass der Abstand zwischen Lavinias Schwangerschaften so gering ausfällt. Andere Stimmen waren der Ansicht, das ginge niemanden außer die werdenden Eltern etwas an. Innerhalb kurzer Zeit flogen zwischen den Usern in den Kommentaren ordentlich die Fetzen.

Als ein Nutzer fragte, ob Lavinia „schon mal was von Verhütung oder so gehört“ habe, wollte sie das nicht auf sich sitzen lassen und konterte: „Schonmal daran gedacht, dass man auch irgendwann mal seine eigene Familie und eigene Kinder haben will? Und bei vielen Mädels ist es doch klar, dass da viele Kinder kommen. Hat nichts damit zu tun, dass man nicht weiß, wie man verhütet! Also pack dich an deine eigene Nase!“