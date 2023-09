Cathy Hummels knutscht gerne mit Frauen und verrät, mit wie vielen Männern sie im Bett war

Von: Melanie Habeck

Cathy Hummels ist aktuell Single. Nach ihrer Trennung von Mats Hummels bestreitet sie ihren Alltag ohne Mann an ihrer Seite. Trotzdem hat sie in Liebesdingen allerhand erlebt.

München – Cathy Hummels (35) macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich gerne wieder verlieben würde. Nach der Trennung von Mats Hummels (34) wäre sie bereit für eine neue Beziehung. In einem Podcast spricht die Moderatorin nun ganz offen über ihr Flirtverhalten – und verrät dabei pikante Details aus ihrem Liebesleben.

Im Oktoberfest-Podcast: Cathy Hummels verrät ihren Body Count

Nicht nur auf einer Dating-App hat es Cathy Hummels mit der Partnersuche versucht, auch das Oktoberfest ist für die 35-Jährige der perfekte Ort für einen Flirt. Im Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn“ verriet die Münchenerin nun im Gespräch mit YouTube-Star Aaron Troschke (34), dass sie in der richtigen Situation durchaus in die Vollen geht. „Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne. Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen“, plaudert der TV-Star aus dem Nähkästchen.

Diese Aussage machte ihren Gesprächspartner neugierig: Aaron Troschke wollte im Anschluss direkt noch weitere Details aus Cathy Hummels Liebesleben erfahren. „Was ist dein ‚Body Count‘? Mit wie vielen hast du denn schon mehr als geknutscht“, hakte er prompt nach. „Das ist an einer Hand abzählbar. Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat“, gab die 35-Jährige bereitwillig Auskunft.

Cathy Hummels hat keine Lust auf Partnersuche im TV

Auch, wenn Cathy Hummels große Lust aufs Flirten hat, käme eine Liebessuche im Fernsehen für sie nicht infrage. So könne sie sich z. B. überhaupt nicht vorstellen, als Bachelorette auf Männerjagd zu gehen. „Weil die private Cathy unfassbar schüchtern ist. Und wenn mir wirklich jemand gefällt, dann werde ich komisch“, gibt die Mutter eines fünfjährigen Sohnes zu.

Cathy Hummels hat aktuell keinen Partner an ihrer Seite. In einem Podcast verrät sie jetzt pikante Details aus ihrem Single-Leben. © IMAGO / Future Image & Instagram/cathyhummels

Zuletzt sorgte die Influencerin nicht mit ihrem Beziehungsleben, sondern mit ihrem Einkaufsverhalten für Aufsehen. Ihr Besuch in einem Münchner Discounter wurde heiß diskutiert. Verwendete Quelle: Oktoberfest-Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn“