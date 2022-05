„Wie wunderbar“: Fans feiern gemeinsamen Foto von Maite Kelly und Andrea Berg

Hochkarätiges Konzert auf dem Sonnenhof! Andrea Berg lud ihre Kollegin Maite Kelly zu einem Auftritt auf ihren Bauernhof ein. Fans freuen sich über die Bilder. (Fotomontage) © Instagram/Maite Kelly & IMAGO/Bildagentur Monn

Hochkarätiges Konzert auf dem Sonnenhof! Andrea Berg lud ihre Kollegin Maite Kelly zu einem Auftritt auf ihren Bauernhof ein. Fans freuen sich über die Bilder.

Aspach – So sieht echte Frauenpower aus! Andrea Berg (56) ist zweifelsohne eine der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Zusammen mit ihrem Ehemann Uli Ferber (62) betreibt die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin außerdem das Erlebnishotel „Sonnenhof“. Andrea-Berg-Fans können hier entspannt Urlaub machen, aber auch Konzerte veranstaltet das Schlager-Ehepaar auf seinem Anwesen regelmäßig. Zuletzt wurde Kelly-Family-Star Maite Kelly (42) für einen Auftritt eingeladen.

Ein dabei entstandener Schnappschuss begeistert nun zahlreiche Schlagerfans im Netz. Auf dem Foto ist Maite Kelly an der Seite ihrer Kollegin Andrea Berg zu sehen, auch Uli Ferber stand für den Schnappschuss vor der Kamera. Unter ihrem Beitrag bedankt sich Maite für die Möglichkeit, auf dem „Sonnenhof“ zu singen. Seit langem, so die Vollblutmusikerin, habe sie darauf gewartet, endlich wieder vor Publikum zu singen. „Danke an das ganze Team vom Sonnenhof. Was für ein grandioser Abend, was für ein tolles Publikum. Und endlich wieder: Live!!!“ schreibt der Kelly-Family-Star auf Instagram.

Andrea Berg und Maite Kelly sind zusammen ein unschlagbares Schlager-Duo

Offenbar scheint Andrea Berg nicht nur Talent als Schlagersängerin zu haben. Auch in Sachen Event-Organisation beweist sie regelmäßig ihr Können. Das findet auch Maite Kelly: „Danke Andrea und Uli für‘s kümmern — beste Gastgeber.“ Fans der beiden TV-Stars sind derweil absolut begeistert darüber, die beiden Powerfrauen gemeinsam auf einem Bild zu entdecken.

In der Kommentarspalte des Beitrags bringen zahlreiche Follower ihre Freude über den Schnappschuss zum Ausdruck. „Wie wunderbar“, schreibt beispielsweise eine Userin. Und auch einige Zuschauer des „Sonnenhof“-Konzerts haben sich nach dem Auftritt in die sozialen Netzwerke begeben. „Es war so schön“, resümiert eine Kommentatorin begeistert, während eine weitere schreibt: „Vielen Dank für den mega Abend!“ Möglicherweise sollten Maite Kelly und Andrea Berg also über ein Duett nachdenken!