Tatjana Gsell nach vier Jahren Funkstille wieder zurück: Fans erkennen sie kaum wieder

Tatjana Gsell meldet sich nach vier Jahren Funkstille wieder zurück und kündigt „Shootings und Drehs“ an. Doch die Fans erkennen den Reality-TV-Star kaum wieder.

Frankfurt am Main – Tatjana Gsell (52) hatte sich nach der Teilnahme am RTL-Dschungelcamp 2018 weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun meldet sie sich zurück. Auf ihrem Instagram-Profil sind einige neue Fotos zu sehen, die die Platinblondine in unterschiedlichen Stylings und Posen zeigen. Im Neuesten verspricht sie: „Hier ein neues Bild vom aktuellen Fotoshooting. Mehr Bilder folgen demnächst. Es wird spannend und weitere Shootings und Drehs sind in Planung.“

Kritik an Gsells Optik: „Zu viele Schönheitsoperationen“

Die Kommentarfunktion ist hier ausgeschaltet. Unter ihrem ersten Post vom Juni dieses Jahres, den sie mit „Na ratet mal wer zurück ist… Eure Tatj. Wer ist neugierig, auf das, was kommt? Hände hoch“ kommentiert hat, ist allerdings viel Kritik zu lesen: „Oder sind nur teile zurück“, lästert ein Follower. Etwas ausgeglichener schreibt ein anderer: „Zu viele Schönheitsoperationen und willkommen zurück in Rampenlicht“.

Von Beauty-OPs sagt Gsell im „Bild“-Interview zwar nichts, wohl aber so viel: „Für meine Schönheit tue ich sehr viel, Botox und Filler alleine reichen nicht. Es braucht eben auch viel Disziplin und man muss immer an sich arbeiten. Ich liebe den Barbie-Look, ist ja sowieso angesagt zurzeit.“ Sie habe die Ernährung „mit Power-Infusionen [und] natürlich auch Sport“ kombiniert.

Ernährungsumstellung bei Tatjana Gsell

Ihre Ernährungsumstellung zeigte auch Resultate auf der Waage. „Mir geht es besser als mit 20. Ich habe neun Kilo durch eine monatelange Ernährungsumstellung abgenommen. Ich habe durch eine Detox-Kur gelernt, was eine richtige Ernährung mit unserem Körper, Haut und Immunsystem macht. Man wird deutlich leistungsfähiger und fit“, erklärt Tatjana Gsell.

Der Reality-TV-Star lebt derzeit zusammen mit ihrer demenzkranken Tante in deren Haus in Frankfurt am Main. Von ihrem langjährigen Lebensgefährten ist sie inzwischen getrennt. Mit einer optischen Verwandlung überraschte jüngst auch Daniela Katzenberger (36). Verwendete Quellen: Instagram, Bild.de