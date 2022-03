Wieder als Fanbox: Neues Album der Amigos erscheint am 15. Juli 2022

Die Amigos (Bernd und Karl-Heinz Ulrich) am Rande des Künstlertreffs zum Musik Open Air „Wenn die Musi spielt“ am 26.07.2019 auf dem Festgelände in Bad Kleinkirchheim. © Star-Media/Imago

Fans der Amigos können sich freuen: Bernd und Karl-Heinz Ulrich haben ein neues Album angekündigt. Wie man es von den Schlagerstars gewohnt ist, gibt es natürlich auch wieder eine Fan-Box.

Villingen - Die beliebte Schlagerband Amigos (Bernd Ulrich, 71, Karl-Heinz Ulrich, 73) überraschte ihre Fans mit einer freudigen Nachricht: am 15. Juli 2022 wird ein neues Album des musikalischen Duos erscheinen! „Liebe siegt“, so der Name des Albums, ist die mittlerweile schon 26. Platte der beiden Brüder.

Wie schon in den Jahren zuvor wird das neue Projekt von den Amigos in drei Versionen erscheinen: als CD, DVD mit Musikvideos und als limitierte Fanbox. Weitere Details, wie das Cover des Albums oder die Inhalte der Fanbox, sind bis jetzt noch bekannt.

Könnte das neue Album der Amigos einen Rekord aufstellen?

Falls das neue Album der Amigos auf Platz 1 der Charts schafft, könnten sich die beiden einen neuen Rekord holen. Der Musiker mit den meisten Nummer-1-Alben ist unangefochten Peter Maffay. Platz 2 teilen sich die Amigos, James Last und Herbert Grönemeyer. Setzt sich „Liebe siegt“ an die Chartspitze gehört Platz 2 Bernd und Karl-Heinz Ulrich ganz allein.