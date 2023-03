Wieder in Deutschland: Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil lässt Kind in Costa Rica zurück

Nach einer Verhaftung und einem Psychiatrie-Aufenthalt in Costa Rica ist Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil wieder in Deutschland gelandet. Ihr dreijähriger Sohn befindet sich allerdings noch in dem mittelamerikanischen Land.

Frankfurt am Main – Nach schwierigen Wochen in Costa Rica ist Schauspielerin Jasmin Tawil (40) nach Deutschland zurückgekehrt. Wie RTL berichtet, ist die frühere GZSZ-Darstellerin am Mittwoch (22. März) am Flughafen in Frankfurt am Main gelandet. Sie sei „völlig fertig“, aber auch „sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein“, sagte die 40-Jährige dem Sender. Ihren dreijährigen Sohn Ocean musste Tawil allerdings in Mittelamerika zurücklassen – er befindet sich dort im Kinderheim.

Dramatische Wochen für Jasmin Tawil: Verhaftung und Psychiatrie-Aufenthalt

Jasmin Tawil sorgte zuletzt immer öfter für beunruhigende Nachrichten aus ihrer Wahlheimat Costa Rica: Mitte März wurde sie nach einem Streit mit ihrem Partner in Polizeigewahrsam genommen. Weil die 40-Jährige weder einen festen Wohnsitz noch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte, landete sie im Gefängnis, dann in einer psychiatrischen Einrichtung. Vor wenigen Tagen wurde sie dann erneut festgenommen. Tawil lebte bereits seit 2021 in Costa Rica, hätte aber eigentlich nur 90 Tage dort bleiben dürfen.

Nach wenigen Tagen in Haft wurde Tawil nun wieder auf freien Fuß gesetzt und hat auf dringenden Rat des Konsulats das Land verlassen. Allerdings ohne ihren dreijährigen Sohn Ocean. Wie RTL weiter berichtet, wurde die 40-Jährige am Flughafen von ihrem Vater Michael Weber in Empfang genommen, der in ständigem Austausch mit den Behörden in Costa Rica stehen soll.

Tawils Vater will Sohn aus Kinderheim holen

Er wolle den Dreijährigen so schnell wie möglich nachholen. „Ich habe in Berlin beim zentralen Familiengericht einen Antrag auf Vormundschaft gestellt“, so Weber zu RTL. Er wolle das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den Kleinen bekommen. Bis der Antrag durch ist, könnte es laut ihm allerdings bis zu einem Jahr dauern.

Hinter Jasmin Tawil liegen keine einfachen Wochen, doch nach einigen Strapazen hat sie es nun zurück nach Deutschland geschafft. Ihr Sohn Ocean musste dahingegen vorerst in Costa Rica bleiben © Screenshot/Instagram/Jasmin Tawil

Jasmin Tawil war von 2005 bis 2008 in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Von 2001 bis 2014 war sie mit Sänger Adel Tawil liiert, drei Jahre auch verheiratet. Nach der Trennung schien Tawils Leben leicht aus den Bahnen zu geraten: Sie reiste um die Welt, landete ohne Job auf Hawaii und rutschte in die Obdachlosigkeit ab. 2019 verkündete sie, Mutter eines Sohnes geworden zu sein. 2020 nahm sie an der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Ab 2021 lebte sie mit ihrem Partner in Costa Rica.

Auch hinter einer anderen, ehemals sehr populären TV-Persönlichkeit liegen schwere Zeiten – doch nun begeht DSDS-Liebling Menowin Fröhlich (35) ein weiteres Comeback. Das führte bei den Fans zu Diskussionen. Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com/jasmintawil