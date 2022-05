„Wieder nicht geschafft“: Danni Büchner bringt Kids mit Jogginghose und zerzausten Haaren in den Kiga

Von: Alica Plate

Teilen

Danni Büchner zeigt sich mit zerzausten Haaren und Jogginghose © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner hetzt als Fünffach-Mama von einem Termin zum nächsten. In ihrer Instagram-Story vom 10. Mai zeigt sie sich in roter Jogginghose und mit zerzausten Haaren. Dabei gibt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin offen zu, es nicht geschafft zu haben, sich vorher fertig zu machen.

Mallorca - Danni Büchner (44) steht nicht nur regelmäßig vor der TV-Kamera, sondern nimmt ihre Fans auch auf Instagram in ihrem alltäglichen Leben mit. Dabei wird klar: Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin (alle Infos zur Doku-Soap) hat mit fünf Kindern immer viel um die Ohren. Dabei schafft sie es auch nicht, ihre Kids immer top gestyled zum Kindergarten zu bringen - in Schlappen, Jogginghose und mit zerzausten Haaren kutschiert sie die Zwillinge durch Mallorca.

Danni Büchner gibt auf Instagram Einblick in ihr Leben als Fünffach-Mama

Im Netz bekommt Danni Büchner (alle Infos zur Büchner-Familie) des Öfteren im wahrsten Sinne des Wortes ihr Fett weg - denn nicht nur die Figur der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin wird immer wieder an den Pranger gestellt, sondern auch ihre Erziehung. Doch die 44-Jährige macht sich aus bösen Kommentaren nichts und zeigt sich so wie sie ist auf Instagram.

Auch ihren Alltag als Mama verschönert Danni auf der Social Media Plattform nicht. Denn um all ihren Kindern gerecht zu werden, stellt sie sich hinten an - auch wenn es darum geht, die Kids in den Kindergarten zu bringen. Damit Jenna und Diego pünktlich kommen, hüpft der TV-Star kurz in eine Jogginghose und bändigt ihre Haare mit einem Zopf und schon geht`s los.

„Wieder nicht geschafft“: Danni Büchner bringt Kids mit Jogginghose und zerzausten Haaren in die Schule

„Was soll ich sagen, ich habe es mal wieder nicht geschafft, mich vorher zu stylen - vor dem Kindergarten“, gibt Danni Büchner ihren Followern am 10. Mai einen Einblick in ihren turbulenten Alltag. Dabei lässt sie es sich nicht nehmen, ihr Outfit bestehend aus roter Jogginghose und rosafarbenen Hausschlappen zu präsentieren. Auch für ihre Haare scheint die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin keine Zeit gehabt zu haben - in einem geflochtenen Zopf, kommt ihre zerzauste Mähne hervor. „Egal, die Sonne scheint“, versucht sie anschließend die Situation positiv zu sehen.

Auf einer Party lernte Danni Büchner kürzlich TV-Star Lisha kennen - „Große, ehrliche Klappe wie ich“, so ihr Urteil über die 35-Jährige. Verwendete Quellen: Instagram.com/dannibuechner