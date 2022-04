Wieder Nummer 1: Semino Rossi erreicht in Österreich erneut die Chartspitze

Semino Rossi singt sich an die Spitze der Charts © IMAGO / HOFER

Semino Rossi ist seit über zwei Jahrzehnten ein erfolgreicher Schlagerstar. Auch seine neueste Platte landet wieder an der Chartspitze.

Tirol – Was wäre der deutschsprachige Schlager ohne Semino Rossi (59)? Der gebürtige Argentinier hat sich über mehrere Jahrzehnte eine treue Fangemeinde aufgebaut. In seiner Wahlheimat Österreich feiert der leidenschaftliche Musiker regelmäßig Riesenerfolge und auch sein neuestes Album hat es abermals an die Spitze der Charts geschafft. Die Platte mit dem Titel „Heute hab ich Zeit für dich“ steht derzeit auf Platz 1 der österreichischen Charts, in Deutschland und der Schweiz erreichte die LP respektive die Plätze 2 und 3.

Mit seinen neuen Songs hat Semino Rossi also mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Doch trotz seiner regelmäßigen Erfolge bleibt der Volksmusiker bescheiden. „Schlagerportal“ zitiert den Sänger: „Ich freue mich sehr mit dem Album ‚Heute hab ich Zeit für dich‘ auf der 1 in den österreichischen Charts zu stehen. Das tut nach der doch pandemiebedingt schwierigen Zeit richtig gut und beweist, dass wir die richtigen Lieder für die Fans ausgewählt haben.“ Nach dem langen Corona-Winter kann Semino jetzt also wieder voll durchstarten!

Sein neues Album „Heute hab ich Zeit für dich“ präsentiert Semino Rossi demnächst in diversen Schlager-Shows

Wer einen Vorgeschmack auf „Heute hab ich Zeit für dich“ bekommen möchte, der muss demnächst nur den Fernseher anschalten. Seine neuen Lieder wird Semino Rossi nämlich in diversen Schlager-Shows auf der Bühne präsentieren. Unter anderem ist der „Rot sind die Rosen“-Interpret am kommenden Samstag (9. April) bei Giovanni Zarrella (44) im ZDF zu Gast. Neben Rossi geben sich außerdem Andrea Berg (56) und Howard Carpendale (76) die Ehre.

Auch bei der ersten Ausgabe von „Die Beatrice Egli Show“ am 23. April tritt der Schlagerstar auf. Die Sendung mit der Ex-DSDS-Gewinnerin als Moderatorin wird von MDR und SWR ausgestrahlt. Am 7. Mai steht dann eine ganz besondere Schlager-Gala für Semino auf dem Programm: Bei Stefanie Hertels (42) „Gartenparty der Stars“ präsentiert er seine Platte in frühlingshafter Outdoor-Atmosphäre.