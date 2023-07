„Peinlich“: Michael Wendler äußert sich zu Eklat bei „Immer wieder sonntags“

Für ein Musikquiz bei „Immer wieder sonntags“ wurde ein Song von Michael Wendler eingespielt. Nach massiver Fankritik reagierte die TV-Redaktion mit einem Statement. Der Sänger findet das total unnötig.

Rust – Das Musikquiz der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe vom 16. Juli entwickelte sich zu einem handfesten Eklat: Gemeinsam mit seinen Gästen sollte Moderator Stefan Mross (47) bekannte Songs erkennen. Einer der gesuchten Titel war „Sie liebt den DJ“ von Michael Wendler (51) – nach all den Schlagzeilen um den Sänger ein absolutes No-Go für die Zuschauer. Die Showredaktion der ARD-Sendung reagierte mit einem Statement auf die Fankritik. Nun meldet sich auch Michael Wendler zu Wort – und ärgert sich mächtig über die Debatte.

Facebook-Statement von Michael Wendler: Wirbel um „Immer wieder sonntags“-Eklat „peinlich“

Am Dienstag veröffentlichte die Redaktion von „Immer wieder sonntags“ eine Stellungnahme zum Wendler-Eklat: Es wäre bei dem Quiz rein um das musikalische Werk gegangen, nicht um den Interpreten. Die Zuschauer zeigten sich enttäuscht von dem Statement – ihrer Meinung nach sei eine Entschuldigung angebracht. Für Michael Wendler eine bodenlose Frechheit: „Wie immer ist es peinlich, sich für angesetzten Hate zu entschuldigen“, findet er auf Facebook deutliche Worte. Weiter vertritt er den Standpunkt, dass Menschen in Deutschland nach wie vor ihre Meinung nicht frei äußern dürften. In den vergangenen Jahren polarisierte der Musiker immer wieder mit seinen Aussagen rund um die Coronapandemie und rutschte ins Verschwörungsmilieu ab. Es folgte eine Welle der Kritik an dem Schlager-Star und seinen teils abstrusen Äußerungen. Daraufhin verlor er nicht nur seinen Juryposten bei „Deutschland sucht den Superstar“, auch weitere Sender und Kooperationspartner distanzierten sich zunehmend von dem Sänger.

Weiter glaubt Michael Wendler, dass sich viele Zuschauer darüber gefreut hätten, dass sein Song bei „Immer wieder sonntags“ zu hören war – nur hätte darüber im Anschluss niemand berichtet. Der Sänger selbst stärkt den Verantwortlichen der Schlagersendung jedenfalls den Rücken: „Die ARD spielt einen meiner größten Hits und muss sich für gar nichts entschuldigen! Zunächst möchte ich mich bei der Redaktion von ‚Immer wieder sonntags‘ bedanken – ich war immer gerne euer Gast.“

Michael Wendler bald wieder im TV? Er ist offen für einen Dialog

Trotz der Kritik an seiner Person macht Michael Wendler deutlich, dass er die deutschen Medien nicht komplett ablehnt. Ganz im Gegenteil, er sei offen für einen Austausch. „Ich stehe sehr gerne für einen Dialog zur Verfügung“, zeigt er sich in seinem Social-Media-Statement gesprächsbereit.

Während sich der Schlagersänger beruflich mit allerhand Gegenwind konfrontiert sieht, begleiten ihn privat aktuell große Glücksgefühle. Ende Juni begrüßten Laura Müller (22) und Michael Wendler ihren kleinen Sohn, der auf den Namen Rome Aston hört.