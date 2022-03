Wigald Boning läuft in Crocs mitten durch Köln zur Arbeit: „Heute sind es 6 Kilometer“

Wigald Boning läuft jeden Tag - und dokumentiert das auf Instagram. © Screenshot Instagram/Wigald Boning (3)

Wigald Boning nimmt seine Instagram-Follower bei seiner neuesten Challenge mit. Er läuft jeden Tag einige Kilometer ab. Sein Lieblingsschuhwerk: Blaue Crocs.

Köln - Wigald Boning ist für seine vielen sportlichen Abenteuer bekannt. Jetzt stellt er sich der Aufgabe, jeden Tag einige Kilometer abzulaufen. Teils geht es dabei mitten durch die Stadt - in Crocs, wie tz.de berichtet.

Wigald Boning dokumentiert auf Instagram seine täglichen Laufstrecken durch deutsche Städte

Ob Köln oder München - Wigald Boning läuft und läuft und läuft. Der Komiker, der in den 90er-Jahren durch die Comedy-Sendung „RTL - Samstag Nacht“ bekannt wurde, nimmt seine Follower auf Instagram immer wieder auf seine sportlichen Aktivitäten mit. Ob beim Langlaufen, Ausflug mit dem Kinderwagen oder beim Joggen eines Halbmarathons.

Wigald Boning spaziert durch Köln. © Screenshot Instagram/Wigald Boning

Aktuell hat Boning eine neue sportliche Freizeitbeschäftigung gefunden, von der er täglich berichtet: Jeden Tag läuft der 55-Jährige stattliche Kilometer ab. Derzeit ist er in Köln zu einer Produktion - und läuft mal eben den Weg zur Arbeit zu Fuß. Das sind knappe sechs Kilometer, wie er erzählt.

Wigald Boning läuft in Crocs mitten durch Köln zur Arbeit: „Heute sind es sechs Kilometer“

Wigald Boning wäre aber nicht Wigald Boning, wenn es nicht noch eine Extra-Challenge gäbe: Die TV-Bekanntheit läuft den ganzen Weg oft in knallblauen Crocs-Schuhen.

Das Laufen hilft Boning jedenfalls auch, einen klaren Kopf zu bewahren. Während er in seiner Story anfängt zu reden, vergisst er doch glatt, was er eigentlich erzählen wollte. „Interessant am Laufen ist ja, dass sich der Kopf so schnell dabei leert. Und man kann auch meine ausgeprägt mangelnde Multitasking-Fähigkeit auch daran erkennen, dass ich nicht in der Lage bin, einen Fuß vor den anderen zu setzen und gleichzeitig auch nur einen Satz mit mehr als einem Komma halbwegs flüssig über die Lippen zu bringen.“

Wigald Boning sprach öffentlich auch bereits über seine Restless-Legs-Erkrankung. Der Komiker leidet unter Schlafstörungen.

