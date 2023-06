Will König Charles im Buckingham-Palast planschen, muss das Personal den Pool verlassen

Ober sticht Unter

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Annemarie Göbbel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Steht König Charles III. der Sinn nach Schwimmen im geheimen Pool des Buckingham-Palastes, heißt es König First. Wie warm das Wasser ist, obliegt ebenfalls dem Monarchen.

London – Es ist schon eine kleine Sensation, dass man im repräsentativsten Schloss der britischen Monarchie zwischen Politikerempfang und Galadinner mal eben in den Pool springen kann. Damit nicht genug: Nahezu jedes Mitglied der Royal Family hat hier schwimmen gelernt. Doch jetzt kommen neben der puren Existenz des geheimen Schwimmbads im Buckingham-Palast auch noch die seltsamen Regeln der royalen Poolbenutzung durch nunmehr König Charles III. (74) ans Tageslicht.

Nahezu alle Royals lernten im geheimen Pool im Buckingham-Palast schwimmen

Demnächst dürfte der Andrang beim Sprung ins erfrischende Nass hinter Palastmauern deutlich zurückgehen, denn Charles III. hat den Rotstift bei der Wassertemperatur angesetzt. Der König ist bestrebt, den königlichen Haushalt bis 2050 emissionsfrei zu machen. Da liegt es nahe, den Energieverbrauch des Königshauses zu senken. Laut einer Palastquelle heißt es: „Ein paar Leute, die den Pool benutzen, haben bemerkt, dass die Temperatur gesunken ist. Man hat ihnen gesagt, der König habe die Heizung heruntergedreht.“

Vorbei die Zeit, als auch die Jüngsten bei molligen Wassertemperaturen – Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) – in dem geheimen Schwimmbad lernten, nicht unterzugehen. Sie folgten Queen Elizabeth II. (96, †2022) und ihrer Schwester Margret (71, † 2002). Auch Prinz William (40) und Prinz Harry (38) machten im Pool des Buckingham-Palastes ihre ersten Schwimmzüge. Prinzessin Kate (41) wurde oft dabei gesehen, wie sie von ihrem früheren Wohnort im Kensington-Palast zum Buckingham-Palast fuhr, um ihre Kinder zum Schwimmen zu bringen.

Königlicher Erbauer des Pools war der Vater Queen Elizabeth II. König George VI. (56, † 1952) gab laut townandcountrymag.com den Bau des Pools 1938 in Auftrag, als er seine Familie an ihre öffentliche Rolle gewöhnen wollte. „Während sie noch am Piccadilly wohnten, hatten seine Töchter, die Prinzessinnen Elizabeth und Prinzessin Margaret, Schwimmunterricht im Bath Club genommen, und niemand hatte die beiden kleinen Mädchen in ihren vorschriftsmäßigen Badeanzügen groß beachtet“, schreibt Edna Healey in „The Queen‘s House: Eine geheime Geschichte des Buckingham Palace“. „Aber jetzt, wo Prinzessin Elizabeth Thronfolgerin war, erregten sie zu viel Aufmerksamkeit. So wurde im Sommer 1938 beschlossen, ein Schwimmbad und einen Squashplatz auf der Nordseite des Palastes in einem von Nashs Wintergärten zu bauen.“ Prinz Charles feierte seine ersten „Poolpartys“ im Schwimmbad des Palastes Prinz Charles nutzte das Schwimmbad als Schüler sogar zum Segeln von Modellbooten. Sein Klassenkamerad, Richard Alston (74), erinnerte sich bei Daily Mail: „Wir haben alle kleine Modellboote aus Holz gebastelt, und Charles lud uns ins Schwimmbad des Buckingham Palace ein, um sie zu segeln. Als wir unser Boot zu Wasser lassen wollten, holte er seine Nachbildung der Britannia heraus. Das Leben war manchmal nicht fair.“

Schon immer durfte auch das Personal den Pool nutzen

Zwischen den 775 Zimmern des Buckingham-Palastes befindet sich das Schwimmbad, in dem schon von Prinz Philip (99, † 2021) bis zu Prinzessin Diana (36, † 1997) alle ihre Runden drehten. Damit eine Auslastung gewährleistet ist, durfte auch schon immer das Personal den Pool mitnutzen, doch nur, wenn es sich an bestimmte Regelungen hält.

+ König Charles badet lieber im Buckingham-Palast im geheimen Schwimmbad. Als Sparmaßnahme hat er die Wassertemperatur des Pools herunterreguliert (Fotomontage). © Everett Collection/Imago & Jane Barlow/dpa

„Die Regeln lauten: Wenn ein Angestellter schwimmt und einer der Royals auftaucht, muss er raus aus dem Nass, es sei denn, er wird eingeladen zu bleiben, was oft geschieht“, schreibt Royalautor Brian Hoey in „Not In Front of the Corgis: Secrets Of Life Behind The Royal Curtains“. Will also König Charles schwimmen gehen, heißt es raus aus der Badelandschaft. Weiter: „Wenn der Bedienstete auftaucht und ein Royal bereits im Pool planscht, muss er wieder gehen. Das gilt auch für hochrangige Mitglieder wie den Privatsekretär oder hohe Verwaltungsbeamte.“ Prinzessin Kate umging eine andere Regel, um nicht vor Camilla knicksen zu müssen. Verwendete Quellen: townandcountrymag.com, independent.co.uk, dailymail.co.uk

Rubriklistenbild: © Everett Collection/Imago & Andrew Milligan/Imago