„Meine Jahre sind überschaubar“: Senta Berger will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Von: Diane Kofer

Kopie von Montage Halbkreis links ZRU - 2023-09-25T161431.521.jpg © Imago/ Sven Simon, Future Image (Fotomontage)

Senta Berger ist aktuell wieder auf den Kinoleinwänden zu sehen – doch die Film-Auftritte der 82-Jährigen werden weniger. Die Schauspielerin will sich zurückziehen.

München – Senta Berger (82) ist schon seit mehr als 60 Jahren erfolgreich im Schauspielgeschäft unterwegs. Die gebürtige Österreicherin hat von Serienauftritten über TV-Spielfilme bis hin zu großen Kinohits alles erreicht. In Zukunft werden sie die Fans aber weniger zu Gesicht bekommen: Senta Berger plant ihren Ausstieg aus dem Schauspielgeschäft und den Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Mehr Zeit für die Familie: Senta Berger plant Ende ihrer Schauspielkarriere

Senta Berger, die gerade in der Gender-Debatte um Heino (84) mitmischt, ist aktuell in dem Film „Weißt du noch“ im Kino zu sehen. Zuvor hatte die Schauspielerin bereits eine längere Pause eingelegt – sie war sieben Jahre lang nicht in einer Kinoproduktion zu sehen. Das hat auch einen Grund, wie die TV-Bekanntheit jetzt gegenüber Welt am Sonntag verrät: Senta Berger plant langsam aber sicher, aus dem TV-Geschäft auszusteigen und stattdessen ihr Familienleben zu genießen.

„Ich arbeite inzwischen viel weniger als noch vor ein paar Jahren, als ich jedes Jahr drei, vier Filme gemacht habe. Ich wollte auf jeden Fall weniger arbeiten, denn meine Jahre sind überschaubar“, erklärt die „Willkommen bei den Hartmanns“-Darstellerin. Mit zunehmendem Alter habe sie ihren Lebensmittelpunkt verlagert – und wolle mehr Zeit für ihre vier Enkelkinder und ihren Mann haben. Senta Berger befindet sich auf dem besten Weg, in Schauspielruhestand zu gehen – sie sei „nach wie vor auf dem Rückzug“.

Senta Bergers Rolle in „Weißt du noch“ In „Weißt du noch“ geht es um trostlose Eheroutine, alte Erinnerungen und ein besonderes Zeitreise-Experiment. Senta Berger schlüpft in die Rolle von Marianne, die mit Ehemann Günter seit 50 Jahren verheiratet ist. Mit einer Wunderpille soll das Paar seine eingerostete Liebe wieder neu entfachen und sich an die guten Zeiten und die ersten Frühlingsgefühle erinnern. Günter wird von Günther Maria Halmer (80) gespielt. Seit dem 21. September 2023 ist der Film in den Kinos zu sehen.

Ausgewählte Filmprojekte: Senta Berger dreht nur noch im direkten Umkreis zur Familie

Die gebürtige Wienerin lebt derzeit im Münchner Süden und möchte für ihren Beruf keine weiten Reisen mehr auf sich nehmen. „Ich wähle jetzt aus, ob ein Filmprojekt in meine Lebenssituation hineinpasst“, betont sie. Ihr aktueller Kinofilm hat da offenbar bestens gepasst – immerhin wurde im bayerischen Landkreis Starnberg gedreht. Die Dreharbeiten fanden „quasi um die Ecke statt, in der Nähe unseres Hauses. Das heißt, ich war jeden Abend wieder zu Hause. Das war wunderbar“, schwärmt Senta Berger.

Obwohl die 82-Jährige auf eine große Karriere zurückblicken kann, hat sie den Gedanken, ihre Erlebnisse in einem zweiten Buch festzuhalten, mittlerweile wieder verworfen. „Zum einen, weil ich als Schauspielerin so viel gearbeitet habe, zum anderen, weil ich keine Anekdoten-Sammlung schreiben wollte, die nur aus Namedropping besteht“, erklärt sie. Ihr Familienleben bleibe sowieso privat. Zuletzt plauderte Senta Berger aber immerhin über ihre Liebe zu ihrem Ehemann und ihrer Heimatstadt Wien. Verwendete Quellen: Welt am Sonntag