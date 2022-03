„Inakzeptabel und unentschuldbar“: Will Smith richtet nach Oscar-Ohrfeige versöhnliche Worte an Chris Rock

Will Smith entschuldigt sich öffentlich für sein Verhalten bei den Oscars © Instagram/Will Smith & Chris Pizzello/dpa

In einem Instagram-Statement richtet Will Smith eine öffentliche Entschuldigung an Chris Rock, dem er bei den Oscars eine Ohrfeige verpasst hatte.

Es war der große Schockmoment der Oscar-Nacht: Will Smith (53) gab Chris Rock (57) eine schallende Ohrfeige, nachdem dieser einen Witz über seine Frau Jada Pinkett Smith (50) gemacht hatte, der krankheitsbedingt die Haare ausfallen. Während die Schauspielerin lediglich die Augen verdrehte, brannten bei Will Smith die Sicherungen durch und er wurde handgreiflich gegenüber Rock.

Außerdem wies er den Comedian wütend an, „den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund“ zu nehmen. Nur wenig später wurde der Hollywood-Star mit einem Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ in dem Drama „King Richard“ ausgezeichnet. In seiner Dankesrede entschuldigte sich Will Smith unter Tränen bei der Oscar-Akademie und seinen Mitkandidaten, nicht aber bei Chris Rock selbst.

Nun scheint der Darsteller aber kleinlaut geworden zu sein: Auf Instagram veröffentlichte er ein Statement, in dem er sich auch ausdrücklich bei dem Komiker entschuldigt. „Gewalt aller Art ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar“, schreibt Will Smith. „Witze auf meine Kosten sind ein Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich, und ich habe emotional reagiert.“

Will Smith: „Es gibt keinen Platz für Gewalt“

Der Schauspieler räumt ein, dass er sich falsch verhalten habe und im Unrecht war. „Es ist mir peinlich und meine Handlungen waren nicht bezeichnend für den Mann, der ich sein möchte“, beteuert er. „Es gibt keinen Platz für Gewalt in einer Welt der Liebe und Güte.“ Smith sei klar, dass er weiter hart an sich arbeiten müsse.

Außerdem richtet der Star eine Entschuldigung an die Veranstalter und Zuschauer, sowie an die Crew hinter seinem Erfolgsfilm „King Richard“, der vom Aufstieg der Tennis-Ikonen Serena (40) und Venus Williams (41) erzählt. „Ich würde mich gerne bei der Williams-Familie und meiner King Richard-Familie entschuldigen. Ich bereue es zutiefst, dass mein Verhalten eine anderweitig wundervolle Reise für uns alle befleckt hat“, zeigt sich Will Smith zerknirscht.

Möglicherweise muss der Schauspieler mit Konsequenzen rechnen, denn die Veranstalter haben mittlerweile eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Chris Rock dagegen sah davon ab, Anzeige gegen Smith zu erstatten.