„Ich will verwöhnt werden“: „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause spricht erstmals über ihr Singleleben

Von: Stella Rüggeberg

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause glaubt an die große Liebe © dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Bei „Bauer sucht Frau“ verkuppelt Inka Bause einsame Herzen. Doch was viele Fans vermutlich nicht wissen, die Moderatorin sucht selbst noch die Liebe. Nun spricht sie erstmals über ihr Singleleben.

Berlin - Inka Bause verkuppelt im TV einsame Bauernherzen. Doch ausgerechnet die Moderatorin der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ ist Single. Nun verrät sie, dass sie die Suche nach der großen Liebe noch nicht aufgegeben hat.

Inka Bause verkuppelt einsame Herzen bei „Bauer sucht Frau“

In der TV-Sendung „Bauer sucht Frau“ lässt sie einsame Herzen zueinander finden. So haben sich auch Uwe und Iris Abel kennen und lieben gelernt. Umso überraschender, dass Inka Bause selbst noch Single ist.

Die Moderatorin offenbart in einem Interview mit bunte.de, sie würde versuchen „jeden Tag das Haus so zu verlassen, als ob ich heute den Mann meines Lebens kennenlernen würde. Das gibt mir ein gutes Gefühl“. Inka Bause hat in der Vergangenheit für sich und ihre Familie alleine gesorgt und ist darauf sehr stolz.

„Bauer such Frau“-Moderatorin Inka Bause glaubt fest an die große Liebe

„Ich will verwöhnt werden, aber könnte nicht mit der Kreditkarte eines anderen einkaufen gehen. Ich habe mich noch nie über einen Mann definiert“, gesteht sie weiter. Inka Bause glaubt fest an die große Liebe: „Ich hatte meine große Liebe und vielleicht finde ich noch einmal so einen wichtigen Menschen für mich“, zeigt sich die Moderatorin hoffnungsvoll.

Nicht jedes Paar ist in der RTL-Kuppelshow so erfolgreich wie Uwe und Iris Abel. Erst kürzlich teilte das „Bauer sucht Frau“-Paar Sabrina und Mathias ihren Fans mit, dass sie sich getrennt haben. Dennoch würden sie im Guten auseinandergegangen sein und bitten ihre Fans um ein wenig Privatsphäre. Verwendete Quellen: bunte.de