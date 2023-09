„Will weder Nanny, Krankenschwester oder Lehrmeisterin sein“: Désirée Nick über ihre Partnersuche

Die langjährige, heimliche Beziehung mit ihrem Ex hat Entertainerin Désirée Nick offenbar nachhaltig zugesetzt: In einem Interview verriet sie nun, welche Ansprüche sie an einen möglichen Partner hat.

Berlin – In der neuen Ausgabe des Playboy zeigt sich Désirée Nick (66), wie Gott sie schuf. Wie sie derzeit zu Männern und Beziehungen steht, verriet sie dagegen in einem Gespräch mit dem Stern. Wie bunte.de daraus zitiert, ist die 66-Jährige demnach „offen für jemanden, der mich da abholt, wo ich stehe“, so Nick.

Das sucht Désirée Nick in einem Partner

Und wo Désirée Nick steht, da gibt es auch Regeln und Ansprüche: „Ich mag Menschen mit Dresscode, die ein gepflegtes Heim haben, und möchte zu einem Mann aufschauen können, nicht herab. Ich will weder Nanny, Krankenschwester oder Lehrmeisterin sein.“

Offenbar hat auch ihre lange Beziehung mit Heinrich Prinz von Hannover (62) ihre Einstellung zur Partnersuche stark geprägt. Etwa 17 Jahre lang war Nick mit ihm zusammen gewesen, auch während er verheiratet war. Die lange Zeit als Geliebte war für Nick eine schwere Zeit, die sie in ihrem Podcast „Lose Luder“ 2021 als „psychische Folter“ bezeichnete. Mittlerweile sagt die Entertainerin: „Ich investiere nicht mehr in Hoffnung. Jedes einzelne Mal hat sich das Spektakel als geschulte Routine entpuppt. Bei dem Vater meines Kindes war es nun auch so.“

Désirée Nick möchte keine Geliebte mehr sein

Mit Heinrich Prinz von Hannover war Nick von 1994 bis 2011 mehr oder weniger heimlich zusammen war, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. 1999 heiratete er seine Frau Thyra, die Beziehung mit Nick lief trotzdem weiter. Mittlerweile möchte sie „keine Geliebte mehr sein, denn in meinem Leben ist kein Platz für Lügen“.

Auf was sie bei der Partnersuche achtet, hat Kult-Kabarettistin Désirée Nick nun verraten. © IMAGO/Future Image

Egal ob auf dem Cover von Zeitschriften, mit ihren diversen Auftritten im Fernsehen oder frechen Aussagen über Promi-Kollegen - im Gespräch ist Désirée Nick immer. An „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel musste sie nach fiesen Stink-Vorwürfen zuletzt aber 10.000 Euro zahlen. Verwendete Quellen: Bunte.de, Bild.de, Podcast „Lose Luder“