Willem-Alexander und Máxima: Das Traumpaar feiert seinen 20. Hochzeitstag

Von: Larissa Glunz

Am 2. Februar 2002 heirateten Máxima und Willem-Alexander in Amsterdam. © United Archives International/Imago

König Willem-Alexander der Niederlande hat mit Königin Máxima die Liebe seines Lebens gefunden. Das Monarchenpaar blickt auf 20 Jahre Eheglück zurück.

Den Haag – Am 02.02.2002 herrschte in den Niederlanden eine ungetrübte Feierlaune, wie man sie nur selten erlebt. Der Anlass? In Amsterdam schworen sich der damalige Kronprinz Willem-Alexander (54) und seine Herzensdame Máxima die ewige Treue. 20 Jahre später sind die beiden noch so verliebt wie am ersten Tag.

König Willem-Alexander und Königin Máxima gelten heutzutage als absolutes Traumpaar, ganz so märchenhaft lief ihr erstes Treffen aber nicht ab. Die beiden hatten einen etwas holprigen Start, wie sie in einem Interview mit Jeugdjournaal kurz vor ihrer Hochzeit verrieten. 1999 lernten sich der Thronfolger und die gebürtige Argentinierin auf einer Party im spanischen Sevilla kennen, der erste Eindruck war nicht gerade positiv. Máxima machte Fotos von den Partygästen, ihr zukünftiger Gatte fand daran allerdings keinen Gefallen. „Sie kam mit einer Kamera rein und ich dachte: Muss das sein?“, so Willem-Alexander.

Ihre anfänglichen Differenzen konnten Willem-Alexander und Máxima jedoch schnell aus dem Weg räumen, nach regelmäßigen Treffen und Máximas Umzug nach Europa folgte schließlich der romantische Antrag. Am 19. Januar 2001 hielt der ehemals wilde Junggeselle beim Schlittschuhlaufen vor Schloss Huis ten Bosch um die Hand seiner Auserwählten an. Rund ein Jahr später trat Máxima in einem atemberaubenden Brautkleid von Valentino vor den Traualtar der Amsterdamer Nieuwe Kerk, um ihrem Verlobten das Jawort zu geben. Im Jahr darauf wurde die Liebe von Máxima und Willem-Alexander durch die Geburt ihrer Tochter Prinzessin Amalia (18) gekrönt, Prinzessin Alexia (16) und Nesthäkchen Ariane (14) machten das Familienglück schließlich perfekt.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA