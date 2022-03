Herzinfarkt bei Willi Herrens Ex-Freundin

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Die Ex-Freundin und ehemalige Managerin des Schlagerstars verrät nun, wie schlecht es ihr immer noch geht und erzählt sogar von einem Herzinfarkt und einer Not-OP. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/VISTAPRESS

Der Tod von Willi Herren hat Jana Windolph stark getroffen. Die Ex-Freundin und ehemalige Managerin des Schlagerstars verrät nun, wie schlecht es ihr immer noch geht und erzählt sogar von einem Herzinfarkt und einer Not-OP.

Köln - Es war die Nachricht, die ganz Deutschland schockiert hat: Willi Herren ist am 20. April 2021 mit nur 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben. Seine Familie und Freunde trauerten teilweise sehr öffentlich. Seine Ex-Freundin und ehemalige Managerin Jana Windolph hat hingegen lange geschwiegen. Nun verrät sie aber, dass es ihr seit Willis Tod richtig mies geht. Jana hatte vor kurzem sogar einen Herzinfarkt und musste notoperiert werden, wie tz.de berichtet.

Herzinfarkt bei Jana Windolph: Ex-Freundin von Willi Herren musste notoperiert werden

„Den Herzinfarkt hatte ich vor knapp einem Monat nachts in meiner Wohnung“, verrät Jana Windolph gegenüber BILD. Es soll ganz ohne Anzeichen passiert sein, „obwohl ich tatsächlich vorher sehr viel Stress hatte“, gibt sie zu. Zuerst hatte sie einen starken Druck im Brustkorb, gefolgt von Atemnot und eine starke Übelkeit. „Ich konnte mich kaum mehr bewegen“, erinnert sich die Ex-Freundin von Willi Herren.

Schauspieler Willi Herren und seine Freundin und Managerin Jana Windolph posieren am 14.10.2015 in Köln bei der Premiere des Films Macho Man © IMAGO / Horst Galuschka

„Zum Glück war mein Sohn Jan in der Wohnung und stand mir zur Seite, ich kam mit dem Rettungsdienst in die Klinik. Ich wurde am 24. Februar notoperiert, ausgerechnet an Weiberfastnacht und erhielt einen Stent eingesetzt. Ein großer Schock“, erinnert sich Jana Windolph. Jetzt kämpft sie sich zurück ins Leben, will wieder Musik machen.

Zweite Karriere: Jana Windolph versucht sich nach Herzinfarkt als Sängerin

„Neben meinem Hauptjob als Betriebsleiterin in einem Kölner Brauhaus habe ich mein musikalisches Abenteuer fortgesetzt und unter meinem Künstlernamen MADO meinen zweiten Song geschrieben“, erzählt sie. Mit dem Song, der den passenden Namen „Feier dieses Leben“ trägt, will sie den Menschen gerade in Zeiten von Corona und Krieg Mut machen.

Auch Jasmin Herren möchte zurückgeben - oder hatte das zumindest vor. Mit zahlreichen anderen Schlager- und Fernsehberühmtheiten sollte die 43-Jährige eigentlich in wenigen Tagen bei einem Benefizkonzert in Neuss auf der Bühne stehen, doch das Event fällt nun kurzfristig ins Wasser. Auf Instagram erklärt sie die Einzelheiten.

Verwendete Quellen: bild.de