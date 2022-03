William und Kate: Ihre spontane Tanzeinlage in der Karibik begeistert alle

Von: Larissa Glunz

Herzogin Kate hatte während des Garifuna-Festivals in Hopkins sichtlich Spaß. © i-Images/Imago

Die Karibik-Reise der Cambridges hat einige überraschende Highlights zu bieten. Während eines Festival-Besuchs packte William und Kate das Tanzfieber.

Hopkins – So entspannt sieht man das Herzogspaar von Cambridge wirklich selten. Seit wenigen Tagen sind Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) in der Karibik unterwegs, wo sie nicht nur Queen Elizabeth II. (95) vertreten, sondern auch Arbeit und Vergnügen verbinden.

Der einwöchige Trip der dreifachen Eltern startete mit einem Dämpfer. Ihren ersten Stopp in Belize, der Besuch einer Kakaofarm in Indian Creek, mussten William und Kate aufgrund von Protesten absagen, ihre gute Laune ließen sie sich davon aber offenbar nicht verderben. In dem traumhaft gelegenen Dorf Hopkins wurde die royalen Gäste mit offenen Armen begrüßt. Am zweiten Tag ihrer Reise nahmen Prinz William und seine Gattin am „Festival of Garifuna Culture“ teil, um die Kultur der Volksgruppe besser kennenzulernen.

Das Herzogspaar konnte dabei sogar sein Rhythmusgefühl unter Beweis stellen und schwang prompt das Tanzbein. Mit einem herzlichen Lächeln auf den Lippen genoss Herzogin Kate, in einem floralem Kleid von Tory Burch, inmitten der Anwohner die Musik der Garifuna. Prinz William wurde von Organisatorin Laura Cacho (57) zum Tanzen aufgefordert, die später freudig berichtete, dass für sie ein Traum wahr geworden sei.