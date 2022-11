William und Kate gratulieren König Charles zum Geburtstag

König Charles III. wird 74. © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Es ist sein erster Geburtstag als britischer König: Charles III. wird 74 und bekommt als Geschenk ein neues Ehrenamt.

London - Zu seinem 74. Geburtstag am Montag hat der britische König Charles III. Glückwünsche von seinem Sohn Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate (beide 40) erhalten. „Wünschen Seiner Majestät dem König alles Gute zum Geburtstag!“, war auf dem Twitter-Account des Thronfolgerpaares zu lesen.

Ob die beiden mit Charles und seiner Frau, Königsgemahlin Camilla (75), auf den Ehrentag angestoßen haben, war nicht bekannt. Aus Palastkreisen hieß es, Charles verbringe seinen ersten Geburtstag als britischer König im privaten Kreis.

Offiziell wurde der Geburtstag des Monarchen mit Salutschüssen im Green Park und am Tower of London begangen. Eine Militärkapelle spielte zudem „Happy Birthday“ beim Wachwechsel am Buckingham-Palast.

Die Band of the Household Cavalry spielt „Happy Birthday“ bei der Zeremonie zur Wachablösung im Buckingham Palace in London. © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Der Buckingham-Palast veröffentlichte zum Geburtstag ein neues Foto des Monarchen, auf dem er angelehnt an einen riesigen Baumstamm zu sehen ist. In der Hand trägt er einen Spazierstock. Dazu teilte der Palast mit, Charles habe das Amt des Rangers im Windsor Great Park - einem weitläufigen Park im Süden von Windsor, bekannt für seine uralten Eichen und Buchen - übernommen. Der Ehrentitel, den zuletzt sein 2021 gestorbener Vater Prinz Philip 70 Jahre lang innehatte, wird bereits seit mehr als 450 Jahren von einem Mitglied der Königsfamilie getragen. dpa