Spektakuläre Umzugspläne bei den Royals: Kate und William planen Abschied

Von: Christina Denk

Kate und William scheinen über einen Umzug nachzudenken. Sogar das Anwesen könnte schon feststehen. Es wäre ein Umzug in die Nähe der Familie.

London - Der nächste Umzug im britischen Königshaus steht an. Kate und William haben wohl Pläne, London zu verlassen. Umzug? Dieses Wort erinnert bei den Royals* zunächst an mächtigen Wirbel. 2020 waren Meghan und Harry erst nach Kanada und anschließend in die USA ausgewandert. Der Umzug seines älteren Bruders dürfte allerdings etwas kleiner ausfallen. Kate und William planen in England zu bleiben.

Umzugspläne bei William und Kate: Landleben vor den Toren Londons

Ein Umzug vor die Tore der Hauptstadt? Aktuell wohnen William und Kate* mit ihren drei Kindern im Kensington Palast mitten in London. Wie der Telegraph berichtet, könnte sich das bald ändern. Der Prinz und seine Familie hätten erkannt, dass das Vorstadtleben gut in ihren aktuellen Lebensabschnitt passe, berichtet die britische Zeitung. Ein Umzug nach Windsor, vor die Tore Londons, sei im Gespräch.

Viele „Leute begegnen der Gegend im Westen Londons sehr herablassend, aber das passiert hauptsächlich durch Unwissenheit“, so ein ehemaliger Mitschüler von Prinz William*, der in der Gegend aufgewachsen ist. „Es ist malerisch und auch sehr stadtnah.“ Der Weg von Windsor nach London, zur Arbeitsstätte von William und Kate, soll etwa 30 bis 45 Minuten betragen. Auch Sue Barnes, eine Floristin aus der Region, die Blumen an die örtlichen Royals liefert, sieht Windsor als den perfekten Ort für den Prinzen und seine Familie. „Als arbeitender Royal, passt das, was die Leute als ‚echtes Land‘ betrachten, nicht. Hier sind wir an Berühmtheiten gewöhnt, es gibt kein Getue.“ Somit könne man selbst als Royal dort Ruhe haben. „Es gibt keinen besseren Ort für die Cambridges“, so die Frau.

Umzugspläne bei William und Kate: Ein Landsitz scheint bereits gefunden

Den Berichten zufolge sollen Kate und William bereits ein Anwesen ins Auge gefasst haben - den Landsitz Fort Belvedere. In dem 1721 errichteten Anwesen lebten zuletzt Royals wie Prince Edward und Wallis Simpson. Queen Victoria hatte es zuvor als Teehaus genutzt. Aktuell wird das Anwesen, mit einem Grund von 135 Hektar, von Queen Elisabeth an einen kanadischen Milliardär vermietet.

Das Fort Belvedere im 20. Jahrhundert, als noch Vorfahren von Prinz William dort lebten. © United Archives International/Imago

Kate und William wären nicht die ersten in der Familie, die in die Vororte Londons ziehen. Zu Beginn der Pandemie hatte Queen Elisabeth* Schloss Windsor bereits als ihren Hauptsitz erklärt. Kates Familie* lebt ebenfalls nicht weit entfernt. Ihre Eltern, Carole und Michael Middleton, wohnen in Bucklebury, was etwa 24 Kilometer von Windsor entfernt liegt. Ist bei dieser Familiennähe etwa noch einmal Nachwuchs geplant? Es scheint nicht so. Kate machte eine recht eindeutige Aussage zu einem vierten Kind. Indes gibt es Überlegungen, ob Harry und Meghan zurück nach Großbritannien ziehen. Ein Royal-Experte prophezeit jetzt die große Kehrtwende. (chd) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.