„Willkommen Aria“ - Loris Karius ist Vater geworden

Loris Karius, Torwart von Newcastle United, ist glücklicher Vater. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Der 30-Jährige ist vollkommen überwältigt von seiner kleinen Tochter. Er selbst fühlt sich durch sie neu geboren. Via Instagram teilt er sein Glück mit der Welt.

Berlin - Der Fußballer Loris Karius (30) ist Vater einer Tochter geworden. Die kleine Aria kam am 16. August und damit am Geburtstag ihrer Mutter, der italienischen Moderatorin Diletta Leotta (32), zur Welt, wie aus einem Instagram-Post hervorgeht. Karius und Leotta teilten Fotos aus dem Krankenhaus, auf denen sich der Torhüter mit einem Kuchen über seine Freundin und das Kind in ihren Armen im Krankenbett beugt und ihr einen Kuss auf die Stirn gibt.

„Heute wurde ich durch dich neu geboren. Willkommen Aria“, schrieb Leotta daneben. „Du bist das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können.“ Unter ihrem Post vom Mittwochabend erhielt das Paar zahlreiche Glückwünsche, unter anderem freute sich das Model Aurora Ramazzotti, die gemeinsame Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti, über den „schönen Namen“ des Babys.

Karius und Leotta sind seit vergangenem Herbst ein Paar. Von 2019 bis 2021 war der Fußballprofi, der für den englischen Erstligisten Newcastle United spielt, mit der Moderatorin Sophia Thomalla liiert. dpa