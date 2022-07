„Sommerfrisur“: Wincent Weiss rasiert sich komplett die Haare ab

Er rasiert sich eine Sommerfrisur: Wincent Weiss schnitt sich in seiner Instagram-Story komplett seine Haare ab. Der Musiker ließ seine Follower an seiner neuen Frisur teilhaben. (Fotomontage) © Instagram/Wincent Weiss

Neuer Sommer-Look: Wincent Weiss hat sich komplett seine Haare abrasiert. Der Künstler teilte eine Instagram-Story von seiner sommerlichen Typveränderung.

Berlin – Er hat sich von seinen Haaren verabschiedet: Wincent Weiss (29) rasierte sich seine Mähne komplett ab, um gut auf die heißen Sommertemperaturen vorbereitet zu sein. Der „Hier mit dir“-Hitmacher, der zuvor bei seinem Konzert in Zwickau am 10. Juni 2022 enthüllte, dass er eine neue Freundin hat, präsentierte seinen Followern seinen neuen Sommer-Look auf seiner Social-Media-Plattform.



In einer seiner Instagram-Stories verkündete der Frauenschwarm, dass er dabei sei, sich eine praktische Frisur für den Sommer zu rasieren. In dem von ihm geteilten Videoclip ist der Künstler dabei zu sehen, wie er sich vor dem Spiegel im Badezimmer im Beisein einer seiner Kumpels all seine Haare abrasiert. Zu dem Clip schrieb der Star begeistert „Sommerfrisur“ und fügte der Ankündigung über seinen neuen Sommer-Look ein lachendes Smiley-Emoji und auch einen Link zum Instagram-Account seines Freundes hinzu.

Sommerfrisur: Wincent Weiss rasiert sich komplett die Haare ab

Der einstige „DSDS“-Teilnehmer enthüllte in dem Video, dass sich die Rasur seiner brünetten Haare für ihn ungewohnt anfühlen würde. „Das fühlt sich so witzig an“, erzählte er mit einem Augenzwinkern. Am Ende des Videos ist der gute Freund des Musikers zu sehen, der von Wincent mit dem Rasierer denselben Haarschnitt für die warmen Sommermonate gestylt bekommt. Das Endergebnis der coolen Sommerfrisur der TV-Persönlichkeit und seines Kumpels kann sich sehen lassen und wird den beiden Männern an den aktuell heißen Tagen sicherlich von Vorteil sein!