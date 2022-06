Windeln, Kinderspielzeug und Kaffee: Christin Stark zeigt das Tourleben mit Baby

Von: Jonas Erbas

„Wir reisen mit leichtem Gepäck“, scherzte Christin Stark bei Instagram, bevor es für die frischgebackene Mama wieder auf Tour ging (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Christin Stark

Nach einer kurzen Mama-Pause ging es für Christin Stark vor wenigen Tagen wieder auf Tour. Dort hat die Schlagersängerin nicht nur ihr Baby, sondern auch jede Menge Gepäck dabei. Auf Instagram zeigt die 32-Jährige, wie das Tourleben mit Töchterchen Zoe abläuft.

Dresden - Am 31. März 2022 ging für Christin Stark und Ehemann Matthias Reim ein großer Traum in Erfüllung: Das Schlagerpaar durfte sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes, Töchterchen Zoe, freuen. Während die 32-jährige Mama sich in den vergangenen Monaten schonte und um den Nachwuchs kümmerte, war der stolze Papa zeitweise auf Tour – nun ging es auch für die „Baby rock mein Herz“-Sängerin wieder auf die Bühne!

Christin Stark spielt wieder erste Konzerte – Schlagerstar zeigt Tourleben mit Töchterchen Zoe

Einige Konzerte musste Christin Stark kurz nach der Geburt ihres Baby absagen, darunter alle „Das große Schlagerfest“-Termine. Dort stand dafür aber immerhin Ehemann Matthias Reim auf der Bühne, während sich die frischgebackene Mama um das Wohl der kleinen Zoe kümmerte. Nun durften sich die Schlagerfans über das Bühnencomeback der 32-Jährigen freuen.

Christin Stark spielt nach ihrer kleinen Auszeit wieder Konzerte – und Töchterchen Zoe ist natürlich mit dabei! © Screenshot/Instagram/Christin Stark

Doch das Baby hat nicht nur den Alltag des Paares, sondern auch dessen Tourleben maßgeblich verändert: „Wir reisen mit leichtem Gepäck“, äußerte sich Christin Stark deshalb ironisch bei Instagram zu einem Bild, auf dem etliche Koffer und natürlich eine große Packung Windeln zu sehen waren. Auf anderen Fotos zeigte die 32-Jährige zudem Kinderspielzeug oder sich selbst beim Dösen im Auto neben Baby Zoe.

Christin Stark spielt Show mit Matthias Reim – sie managt Mama-Sein und Schlagertour in einem

Nach ihrer Schwangerschaft scheint Christin Stark wieder topfit zu sein und nun sogar schon Berufs- und Privatleben miteinander verbinden zu können. Am Wochenende spielte die 32-Jährige gemeinsam mit Ehemann Matthias und ihrem Stiefsohn Julian Reim eine Show in Dresden – und wer weiß, womöglich tritt auch die kleine Zoe irgendwann mit ihren berühmten Eltern auf.

Verwendete Quellen: instagram.com/christin_stark