„Wir alle wissen, dass es passieren wird“: Dianas Ex-Butler über Trennung von Harry von Meghan

Von: Susanne Kröber

Paul Burrell teilt gegen Meghan Markle aus und spekuliert über ein Ende ihrer Ehe mit Prinz Harry. Würde Harry dann nach Großbritannien zurückkehren?

Montecito – Seit seiner Zeit als Butler von Prinzessin Diana (36, † 1997) gilt Paul Burrell (64) als Kenner des britischen Königshauses. Burrell sah Prinz William (40) und Prinz Harry (38) aufwachsen und fühlt sich den Kindern von Lady Di und dem heutigen König Charles III. (74) auch heute noch verbunden, auch wenn sein Enthüllungsbuch „Im Dienste meiner Königin“ (Original: „A Royal Duty“) 2003 zum Bruch mit den Brüdern führte. In einem Interview mit GB News lässt sich Dianas Ex-Butler jetzt über die Ehe von Harry und Meghan Markle (41) aus.

Paul Burrell spricht von Gehirnwäsche: „Ist Harry endlich aufgewacht?“

„Bin ich der Einzige im Vereinigten Königreich, der sich denkt: Ist Harry endlich aufgewacht? Hat er endlich die Wahrheit erkannt, was seine Frau tut, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und sich von ihrer Schönheit hat blenden lassen?“, fragt sich Paul Burrell im Gespräch mit GB News. „Wir wissen das alle, aber er scheint es nicht zu sehen.“ Für den ehemaligen Vertrauten von Lady Di hält lediglich der Wunsch nach einer intakten Familie Prinz Harry von einer Trennung ab.

„Ich kenne Harry persönlich und ich denke, er wollte schon immer Vater werden, er wollte immer Kinder“, so Paul Burrell. „Ich denke, der Moment, sich von seiner Familie zu trennen, käme etwas verfrüht.“ Die Trennung seiner Eltern 1992 und der Unfalltod seiner Mutter Diana fünf Jahre später sorgten bei Prinz Harry für ein schweres Trauma, das er auch in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) aufarbeitet. Seine Kinder Archie (4) und Lilibet (1) will der Herzog von Sussex vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. „Wenn er diese Beziehung jetzt aufgeben würde, würde er seine Kinder verlieren, weil Meghan sie in Amerika behalten würde und er sie nicht sehen würde“, gibt Burrell zu bedenken.

Wer ist Paul Burrell? Von 1976 bis 1987 stand Paul Burrell im Dienst von Queen Elizabeth II. (96, † 2022), danach arbeitete er als Butler für Charles und Diana. Burrell stand der Princess of Wales auch nach der Trennung des royalen Paares weiterhin als Butler zur Verfügung. Nach Dianas Tod 1997 war er für die Diana-Gedenkstiftung „Diana, Princess of Wales Memorial Fund“ tätig. Für Schlagzeilen sorgte die Anklage wegen Diebstahls, die Angehörige von Prinzessin Diana später erhoben, 2002 wurde der Prozess jedoch eingestellt. Burrell ist Autor der Bücher „Im Dienste meiner Königin“ und „Die Zeit mit ihr“, in denen er seine enge Beziehung zu Diana thematisiert. In der britischen Realityshow „I‘m a Celebrity … Get Me Out of Here!“, dem Pendant zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, belegte Burrell 2004 Platz zwei.

Zu viel Druck für Meghan und Harry? „Man wird unweigerlich Risse in dieser Ehe sehen“

Paul Burrell prognostiziert, dass der Druck der Öffentlichkeit früher oder später zu viel für Meghan und Harry werden wird. „Man wird unweigerlich Risse in dieser Ehe sehen.“ Der Ex-Butler von Prinzessin Diana hofft dennoch, dass er sich vielleicht irrt. „Ich persönlich möchte Harry nicht noch einmal unglücklich sehen, ich habe zu viele Tränen gesehen, ich möchte ihn sehr glücklich sehen, ich möchte ihn und seine Familie wachsen sehen, aber da ist ein nagender Zweifel in meinem Hinterkopf.“

Glaubt man Dianas Ex-Butler Paul Burrell (rechts), dann hat Meghan Markle Prinz Harry einer Art Gehirnwäsche unterzogen. (Fotomontage) © IMAGO/Cover-Images/ZUMA Wire

Sollten sich Prinz Harry und Meghan Markle eines Tages tatsächlich trennen, tippt Burrelll auf eine Rückkehr des royalen Aussteigers nach Großbritannien. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er ins Vereinigte Königreich zurückkehren wird, wenn das passiert – und wir alle wissen, dass es passieren wird“, so Paul Burrell. „Und ich denke, sein Vater, der König, und sein Bruder, der Prince of Wales, werden ihn beide mit offenen Armen begrüßen.“ Dass Prinz William und König Charles Harry nicht aus ihrem Leben gestrichen haben, zeigen jetzt aktuelle Aufnahmen. Verwendete Quellen: gbnews.com