„Wir brauchen einander“: Mary von Dänemarks gefühlvolles Statement lässt Fans rätseln

Von: Annemarie Göbbel

Kronprinz Frederik gab nichts zu. Jetzt ergriff Mary von Dänemark das Wort. Fans erkennen in ihrem rührenden Statement eine doppeldeutige Botschaft.

Kopenhagen – Ein Video vom Baumschmücken mit der ganzen Familie auf Schloss Amalienborg sollte die Gemüter nach Kronprinz Frederiks (55) angeblichen Fremdgeh-Gerüchten beruhigen und spaltete die Fans. Kronprinzessin Mary von Dänemark (51) erhielt dafür viel Zuspruch, doch wurde die Aktion auch als „lächerliches Schauspiel“ gebrandmarkt. Jetzt erhebt sie ihre Stimme bei Instagram.

Kronprinzessin Mary von Dänemark überbringt ihre Weihnachtsbotschaft bei Instagram

Da steht sie am Boden fest verwurzelt wie ein Baum in einem purplefarbenen Samtblazer (720 Euro, Temperley London) darüber ein graues Kuschel-Cape mit verschränkten Armen und blickt voller Zuversicht in die Kamera. Im Hintergrund ist schemenhaft ein Christbaum zu erkennen, es schneit und der Wind hat die brauen Haare der Dreifachmutter ergriffen und bläst ihr vermutlich kühl ins Gesicht.

Es ist die Weihnachtsbotschaft und die guten Wünsche für die Feiertage und das neue Jahr, die die Prinzessin teilt und bei der sie auch den Mitarbeitern der Mary Foundation ihren Dank übermittelt. Doch Fans erkennen in der Szenerie und in Marys Worten so viel mehr.

„Wir brauchen einander“: In den Worten von Mary von Dänemark erkennen viele den Bezug zu Frederik

Kronprinzessin Mary Weihnachtsbotschaft findet großen Anklang – nicht nur bei den Dänen. © Ludovic Marin/dpa

„Die Zeit ist eine besondere Größe. Je mehr Jahre du abgedeckt hast, desto schneller scheint das nächste Jahr vorbei zu sein. Gleichzeitig wird man sich immer mehr bewusst, wie wertvoll jeder Moment und jedes Jahr ist“, blickt die Kronprinzessin zurück.

„Der Übergang ins neue Jahr ist immer eine Gelegenheit, eine Pause einzulegen und alles zu schätzen, was im Laufe des Jahres passiert ist“, betont Mary ihren Blick aufs Positive.

„Wir brauchen einander“, sagt sie dann und fügt hinzu „Wenn wir Erfolg haben wollen“. Klar, das kann sich auf die Arbeit beziehen, doch viele glauben, die Worte sind an Frederik gerichtet. Auch die gewählte Pose, Mary, die fest verankert dem angedeuteten Sturm, Symbolbild für die stürmischen Zeiten, geerdet am Boden steht, zeigt womöglich Marys Wunsch für die Zukunft.

„So schön“, „Wunderbar gesagt“, und „Kompliment“ steht in vielen Kommentaren zu dem königlichen Statement zu lesen. Die ungewohnt privaten Einblicke Mary von Dänemarks nach den Gerüchten werden von den meisten Menschen positiv aufgenommen. Selbst wenn alle Interpretation beiseitegelassen wird, bleibt es eine wundervolle Weihnachtsbotschaft der Prinzessin. Verwendete Quellen: Instagram @Crown Princess Mary of Denmark