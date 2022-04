„Wir drehen durch“: „Promi Big Brother“-Star Jochen Bendel bald im TV mit Danni Büchner

Von: Alica Plate

Danni Büchner und Jochen Bendel sind in Kürze gemeinsam im TV zu sehen © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner hat hohen Besuch: „Promi Big Brother“-Star Jochen Bendel ist auf der Insel. Doch dahinter scheint viel mehr als nur ein Besuch unter Freuden zu stecken. Denn die beiden TV-Stars sind bald gemeinsam im Fernsehen zu sehen.

Mallorca - Danni Büchner steht regelmäßig vor der Kamera. Denn die 44-Jährige klapperte seit ihrer Auswanderung nach Mallorca, die mit den Kameras von „Goodbye Deutschland“ begleitet wurde, bereits etliche TV-Formate ab. Auf Instagram enthüllt sie nun, dass sie in Kürze mit „Promi Big Brother“-Star Jochen Bendel (54) im Fernsehen zu sehen sein wird.

Jochen Bendel besucht Danni Büchner

Wer die Instagramstory von Danni Büchner regelmäßig verfolgt, hat sicherlich in der letzten Zeit auch immer wieder Jochen Bendel gesehen. Denn der TV-Star ist derzeit ebenfalls auf Mallorca und scheint einen guten Draht zu Danni Büchner zu haben.

Denn als die Fünffach-Mama im „Promi Big Brother“-Knast saß, moderierte der 54-Jährige die Late Night Show. Eine Erinnerung, die zusammenschweißt. Doch hinter dem Aufenthalt von Jochen auf der spanischen Insel scheint viel mehr zu als ein privates Treffen zu stecken. Denn die beiden stehen derzeit für ein Format gemeinsam vor der Kamera, wie die Fünffach-Mama nun innerhalb ihrer Instagramstory bekanntgibt.

„Promi Big Brother“-Star Jochen Bendel bald im TV mit Danni Büchner

„Wie lange drehen wir heute noch, was denkst du?“, hakt Danni Büchner bei ihren TV-Kollegen nach. „Keine Ahnung. Wir drehen auf jeden Fall bald durch, wenn es so weitergeht“, scherzt Jochen daraufhin. Die Chemie zwischen den beiden scheint also schon mal zu stimmen.

Doch wofür genau sie eigentlich gemeinsam vor der Kamera stehen, daraus machen beide vor erst ein Geheimnis. „Wir dürfen nicht verraten, was wir drehen, das ist vor allem wichtig“, gibt Jochen Bendel Dannis Fans zu verstehen. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin fügt abschließend hinzu: „Es hat so, so, so viel Spaß gemacht und ihr werdet ganz bald erfahren, um was es ging.“ Na dann sind wir ja mal gespannt!

„Haare und Wimpern ab“: Danni Büchners Stylistin fordert Typveränderung

Auch ihre Freundin und Stylistin Krissi scheint dabei eine Rolle zu spielen. Denn die hübsche Blondine ist auf die Insel gereist, um Danni Büchner für die Dreharbeiten zu stylen - dabei forderte sie die 44-Jährige kürzlich dazu auf, sich von ihren langen Extensions und künstlichen Wimpern zu trennen. Verwendete Quellen: Instagram.com/dannibuechner