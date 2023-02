„Wir lieben Dich“: Laura Müller gratuliert Michal Wendlers Tochter bei Instagram

Teilen

„Wir lieben Dich“: Laura Müller gratuliert Adeline Norberg bei Instagram © Instagram: lauramuellerofficial

Auf Instagram gratulierte Laura Müller kürzlich Wendler-Tochter Adeline zum Geburtstag. Dafür postete sie ein kurzes Video voller freundschaftlicher Momente.

Wie der Schlagersänger Michael Wendler (50) und seine Partnerin Laura Müller (22) vor einiger Zeit auf Instagram bekanntgegeben haben, erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind. „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs,“ schrieb Laura Müller zu einem Foto, auf dem das Paar fröhlich in die Kamera strahlt. Michael Wendler hält auf dem Bild ein Paar Babyschuhe in der Hand.

Für den „Wendler“ ist es allerdings nicht das erste Kind. Aus seiner langjährigen Ehe mit Claudia Norberg (52) hat er bereits eine erwachsene Tochter. Wie er und Laura wohnt auch sie in den USA. Erst im letzten Juli hatte Laura Müller ein Bikini-Foto mit der Bildunterschrift „Last day 21“ gepostet, nun ist es Wendlers Tochter Adeline Norberg, die 21 Jahre alt geworden ist. Ihre etwa gleichaltrige Stiefmutter gratuliert ihr dazu herzlich.

„So dankbar, dass ich dich kennen darf“

In ihrer Instagram-Story postete sie ein kurzes Reel aus gemeinsamen Aufnahmen der beiden jungen Frauen und sprach in den höchsten Tönen von der Wendler-Tochter. „Happy Birthday, du wundervoller Mensch,“ schrieb die werdende Mama. „Du bist so einfühlsam, tiefsinnig, herzensgut und eine reine Seele. Du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe!“ heißt es dort weiter. Übrigens hat Adeline ihrerseits schon bekundet, dass sie sich sehr auf den Nachwuchs der Wendlers freut – natürlich auch auf Social Media.