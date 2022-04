„Wir sind miteinander verwandt“: Christina Luft zeigt Mike Singer gemeinsamen Stammbaum

Teilen

Die beiden „Let‘s Dance“- Teilnehmer Mike Singer und Christina Luft sind verwandt © RTL / Stefan Gregorowius

Damit haben sie nicht gerechnet! Christina Luft und Mike Singer fegten zusammen übers „Let’s Dance“-Parkett, jetzt stellten die Stars fest, dass sie verwandt sind.

Berlin – Das Showgeschäft ist immer für eine Überraschung gut! Das erfuhren jetzt auch Christina Luft (32) und Mike Singer (22) am eigenen Leib. Die Profitänzerin und der Popstar kennen sich, seit sie gemeinsam bei „Let’s Dance“ übers Parkett fegten. Jetzt stellte das Duo allerdings fest, dass sie auch auf andere Weise miteinander verbunden sind. Denn wie sich zufällig herausstellte, sind Christina und Mike miteinander verwandt!

In einer Instagram-Story erklären die Stars, wie genau ihre Familien miteinander verwoben sind. Und das ist gar nicht so umkompliziert. Zwar bezeichnet der Sänger seine Tanzpartnerin in dem Clip als seine „Cousine“, so einfach ist der Stammbaum allerdings nicht erklärt. Auch Christina hat etwas Mühe, die Verhältnisse im Video genau wiederzugeben. Doch fest steht: Irgendwie gehört der „Let’s Dance“-Kandidat zur Familie.

Christina Luft und Mike Singer versuchen herauszufinden, wie genau sie miteinander verwandt sind

Um ihr Verwandtschaftsverhältnis genau zu klären, haben sich Christina Luft und Mike Singer in einem Café getroffen. Auf ihrem Handy hat die Tänzerin den dazu benötigten Stammbaum aufgezeichnet. „Christina, jetzt erklär nochmal, warum wir miteinander verwandt sind“, fordert der Nachwuchsstar seine Kollegin auf. Mit einem Blick auf den Display versucht diese daraufhin, die verwirrenden Verstrickungen aufzuzeigen.

„Also meine Uroma hat einen Neffen, der hat ein Kind. Und das ist die Frau von — ich muss jetzt kurz gucken — dem Onkel deines Vaters“, gibt Christina mit etwas Anstrengung bekannt. Wie genau dieses Verwandtschaftsverhältnis bezeichnet wird, scheint Mike eher egal zu sein. Er gibt sich mit den Angaben zufrieden und befindet: „Jep, wir sind verwandt. Hallo Cousine!“ Dem aufmerksamen Zuschauer mag aufgefallen sein, dass die Verbindung der beiden Stars über einige Ecken zustande gekommen ist. Ein überraschender Zufall ist es für das „Let’s Dance“-Pärchen aber allemal.