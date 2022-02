„Wir telefonieren und schreiben täglich“. Bahnt sich bei Danni Büchner eine neue Romanze an?

Von: Alica Plate

Teilen

Bahnt sich zwischen Nelson Mendes und Danni Büchner etwas an? © Screenshot/Instagram/dannibuechner/nelson_mendes

Vor wenigen Monaten zerbrach die Beziehung von Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzadeh. Doch bahnt sich nun bereits eine neue Romanze an?

Mallorca - Danni Büchner (44) scheint einfach kein Glück in der Liebe zu haben. Sah es vor wenigen Monaten noch ganz danach aus, als hätte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin mit TV-Kollege Sohel Abdoulkhanzadeh (34) ihr persönliches Glück gefunden, endete auch diese Beziehung nach ein paar gemeinsamen Wochen. Doch die Fünffach-Mama scheint nicht lange Trübsal zu blasen, wie tz.de berichtet.

Danni Büchner bald wieder vergeben?

Bahnt sich bei Danni Büchner nun eine neue Romanze an? Sie selbst stellte kürzlich zwar klar, dass sie nun erstmal Single bleiben würde, doch ein besonderer Mann in ihrem Leben heizte innerhalb eines Interviews die Gerüchteküche nun mächtig an.

Auf Instagram macht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin kein Geheimnis daraus, dass sie und „First Dates Hotel“-Kandidat Nelson Mendes eine ganz besondere Verbindung zueinander pflegen - rein freundschaftlich natürlich. Doch Nelsons Worte lassen mehr vermuten.

Nelson Mendes heizt die Liebesgerüchte mit Danni Büchner an

„Ich kannte sie vorher nicht persönlich, aber dadurch kamen wir in Kontakt und sind mittlerweile echt gute Freunde. Wir telefonieren und schreiben täglich“, gibt Nelson offen gegenüber Closer bekannt. Anschließend fügt er hinzu: „Danni ist eine starke und hübsche Frau. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ob sie was für mich wäre oder nicht, kann ich so nicht beantworten, dafür kennen wir uns noch zu wenig.“

Klingt ganz so, als könnte sich aus der Freundschaft der beiden tatsächlich noch mehr entwickeln. Ob das Danni genauso sieht, bleibt offen. Die 44-Jährige hat sich bisher jedenfalls noch nicht dazu geäußert. Denn Danni Büchner postet lieber natürliche Fotos von sich, als zu Gerüchten Stellung zu beziehen. Es bleibt also spannend.

Lesen Sie auch „Natürlich schön“: Danni Büchner zeigt sich ungeschminkt und ohne Filter auf Instagram Daniela Büchner stellt auf Instagram ihre natürliche Schönheit unter Beweis. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin postete ein Foto von sich, auf dem sie komplett ungeschminkt ist. Fans sind begeistert. „Natürlich schön“: Danni Büchner zeigt sich ungeschminkt und ohne Filter auf Instagram Ab nur 10 Euro: „Schwiegertochter gesucht“-Ingo verkauft persönliche Grüße an Fans Durch seine Teilnahme an „Schwiegertochter gesucht“ erreichte Ingo Franz Günter Wieczorek Kultstatus. Für seine Fans hat sich der TV-Star nun etwas ganz Besonderes überlegt: Auf einer Website verkauft er Grußvideos von sich. Ab nur 10 Euro: „Schwiegertochter gesucht“-Ingo verkauft persönliche Grüße an Fans

Verwendete Quellen: closer.de