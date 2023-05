„Wird alle Sendungen übernehmen“: Böhmermann und Schulz sehen Giovanni Zarrella als Silbereisen-Nachfolger

Spannende Prognose

Gemeinsam kommentieren Jan Böhmermann und Olli Schulz das ESC-Finale in Liverpool. Dabei kommen sie auch auf die Zukunft von Giovanni Zarrellas Karriere zu sprechen.

Liverpool – Florian Silbereisen (41) und Giovanni Zarrella (45) sind mit ihren Schlagershows aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Egal ob der „Schlagerbooom“ oder die „Giovanni Zarrella Show“ – große Namen aus der Musikindustrie geben sich bei den Formaten der beiden Entertainer die Ehre. Als Kommentatoren beim Eurovision Song Contest stellen Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (49) derweil eine spannende Vermutung an, welcher der beiden Schlagerstars künftig die Oberhand haben wird.

Bei ESC-Beitrag von Italien: Böhmermann und Schulz schwärmen von Giovanni Zarrella

Der Eurovision Song Contest lebt neben aufwändig inszenierten Performances und allerlei funkelndem Spektakel auch von den gerne mal frechen Aussagen der Kommentatoren. 2023 übernahm Peter Urban (75) für die ARD zum letzten Mal diese ehrwürdige Aufgabe, während Jan Böhmermann und Olli Schulz für den Radiosender FM4 die knapp vierstündige Show begleiteten. Gesprächsstoff lieferte für die beiden dabei vor allem der Auftritt von Marco Mengoni (34) aus Italien.

Ende April präsentierte Marco Mengoni seinen ESC-Beitrag „Due vite“ (dt. „zwei Leben“) in der „Giovanni Zarrella Show“ und auch seinen Auftritt in Liverpool verbindet Jan Böhmermann sofort mit dem ehemaligen Bro‘Sis-Sänger. „Ich bin so konditioniert, ich schwöre dir, wenn gleich Giovanni Zarrella reinkommt, flippe ich aus“, scherzt der Satiriker und Olli Schulz pflichtet ihm bei: „Kann sein, dass der die Moderation übernimmt.“

Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool: Diese Länder schafften es in die Top 10 1. Schweden: Loreen - „Tattoo“ 2. Finnland: Käärijä - „Cha Cha Cha“ 3. Israel: Noa Kirel - „Unicorn“ 4. Italien: Marco Mengoni - „Due vite“ 5. Norwegen: Alessandra - „Queen Of Kings“ 6. Ukraine: Tvorchi - „Heart Of Steel“



7. Belgien: Gustaph - „Because Of You“ 8. Estland: Alika - „Bridges“ 9. Australien: Voyager - „Promise“ 10. Tschechien: Vesna - „My Sister‘s Crown“

Böhmermann und Schulz sehen Giovanni Zarrella als Nachfolger von Florian Silbereisen

Nicht nur beim ESC kann sich Olli Schulz Giovanni Zarrella vorstellen – auch für dessen Karriere im deutschen TV sagt der Schauspieler Großes voraus. „Ich glaube, dass der nächstes Jahr Florian Silbereisen komplett vernichten wird im Fernsehen“, erklärt er, „Also, dass der alle Sendungen von ihm übernehmen wird.“ Weiter betont er: „Weil der einfach gerade eine Macht ist.“ Das Erfolgsrezept Zarrella liegt laut Jan Böhmermann eindeutig im breitgefächerten Programm von dessen Schlagershows. „Bei Giovanni Zarrella kann auch Pietro Lombardi mitsingen in der Sendung“, erklärt er, „Bei Giovanni kommt Haftbefehl.“

+ Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella zählen zu den größten Namen der Schlagerwelt. Für Jan Böhmermann und Olli Schulz ist aber klar, dass Giovanni Zarrella den Ex von Helene Fischer bald überholen könnte. © IMAGO/Andreas Weihs; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Ob Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrer Prognose recht haben, bleibt abzuwarten, noch sind beide Schlagerstars aber fleißig im Fernsehprogramm vertreten. Am 1. Juli flimmert eine neue Ausgabe von Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ über die Bildschirme und drei Wochen später, am 22. Juli, lädt Giovanni Zarrella zur nächsten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ ein. In Florian Silbereisens Show „Schlagerbooom“ soll sogar Daniela Katzenberger ihr Debüt als Schlagersängerin geben. Verwendete Quellen: fm4.orf.at

