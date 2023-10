Seit 1999 keine Gehaltserhöhung: Günther Jauch ist trotzdem zufrieden

Deshalb bekommt „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch seit 1999 keine Gehaltserhöhung

Günther Jauch moderiert seit 1999 die erfolgreiche RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“. Sein Gehalt wurde seit rund 23 Jahren aber nicht angepasst.

Hürth – „Wer wird Millionär?“ gehört zu den RTL-Dauerbrennern. Die Quizshow mit Günther Jauch (67) läuft seit 1999 erfolgreich – nicht zuletzt, weil sich der Moderator einer großen Beliebtheit erfreuen darf. Das spiegelt sich aber keineswegs im Gehalt des TV-Stars wieder – denn Günther Jauch bekommt seit Jahren keine Lohnerhöhung.

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch bekommt seit 23 Jahren keine Gehaltserhöhung

Günther Jauch hat schon den ein oder anderen Kandidaten auf dem Weg zum großen Geld begleitet. Obwohl kaum ein „Wer wird Millionär?“-Teilnehmer den Jackpot knackt, und die Million mit nach Hause nimmt, wurden im Laufe der Jahre schon jede Menge hohe Gewinnsummen ausgezahlt. Seit 1999 sitzt der 67-jährige TV-Star nun schon als Quizmaster in der RTL-Show – eine Gehaltserhöhung hat es aber schon seit langer Zeit nicht mehr gegeben.

In der „NDR Talk Show“ erzählt Günther Jauch, dass sein Honorar nach rund 23 Jahren und über 1.600 Sendungen unverändert bleibt. „Ich habe damals keinen Vertrag unterschrieben, weil ich der ganzen Sache nicht so richtig getraut habe“, plaudert er aus. Er habe die Show mit einer Beziehung verglichen und sich gesagt: „Wenn man nicht verheiratet ist, funktioniert es oft am besten.“ Das hat aber wohl zur Folge, dass es keine konkreten Abmachungen zum Thema Gehaltsanpassung gibt. „Das Honorar wurde vor ungefähr 23 Jahren angepasst. Seitdem ist das stabil geblieben“, verrät Günther Jauch.

Die Millionäre von „Wer wird Millionär?“ 2000: Eckhard Freise

2001: Marlene Grabherr

2002: Gerhard Krammer

2004: Maria Wienströer

2006: Stefan Lang

2007: Timur Hahn

2008: Ralf Schnoor

2013: Sebastian Langrock

2014: Thorsten Fischer

2015: Leon Windscheid und Nadja Sidikjar (letztere im Special ohne Beantwortung der Millionen-Frage)

2019: Jan Stroh

2020: Ronald Tenholte Beim Prominenten-Special 2008: Thomas Gottschalk und Oliver Pocher

2011: Barbara Schöneberger

Seit 1999 keine Gehaltserhöhung: Günther Jauch ist trotzdem zufrieden

Dass der Fernsehmoderator so lange keine Gehaltserhöhung bekommen hat, scheint ihn aber keineswegs zu stören. Im Gespräch mit „NDR Talk Show“-Host Barbara Schöneberger (49) betont er hinsichtlich seiner finanziellen Situation: „Machen sie sich keine Sorgen.“ Immerhin ist „Wer wird Millionär?“ auch nicht das einzige TV-Projekt von Günther Jauch. Zusammen mit Barbara Schöneberger ist er beispielsweise auch in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ zu sehen.

Günther Jauch verrät in der „NDR Talk Show“, dass er bei „Wer wird Millionär?“ schon seit rund 23 Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen hat. © NDR / Markus Hertrich; Screenshot: Wer wird Millionär?/ RTL (Fotomontage)

Die Arbeit mit seiner Kollegin weiß Günther Jauch offenbar sehr zu schätzen. In der Talk-Sendung stoßen die beiden miteinander an und bieten sich sogar das „Du“ an. Dabei duzt Günther Jauch im TV eigentlich kaum jemanden. Barbara Schöneberger eingeschlossen gibt es jetzt genau drei Menschen, die er vor laufender Kamera mit „Du“ anspricht. Verwendete Quellen: NDR Talk Show