Mit 54: Erol Sander wird nochmal Vater

Erol Sander wird wieder Vater. Der Schauspieler hat bereits zwei Söhne und freut sich mit Partnerin Rebecca Oehlmann nun auf eine Tochter.

München – Erol Sander (54) erwartet erneut Nachwuchs. Der TV-Star und seine Partnerin Rebecca Oehlmann freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt der Schauspieler: „Es ist wahr, ich werde wieder Vater. Wir sind überglücklich und freuen uns auf unsere Tochter“.

Glückliche Patchwork-Familie: Erol Sander erwartet sein drittes Kind

Der deutsch-türkische Sander hat bereits zwei Söhne, erstmals bekommt er nun eine Tochter. Marlon und Elyas stammen aus einer turbulenten Ehe mit Caroline Goddet. Im Sommer 2022 wurde nach 22 Jahren das Ehe-Aus bekannt. Oehlmann hat bereits eine kleine Tochter. Sowohl die Eltern als auch die Kinder freuen sich auf den Familienzuwachs. „Ich wollte schon immer eine große Familie haben und bin jetzt mit vier Kindern auf einem guten Weg, würde ich sagen“, betont Sander.

Am Valentinstag 2023 machte der „Mordkommission Istanbul“-Darsteller seine neue Beziehung bekannt. Damals veröffentlichte er das erste Pärchen-Foto auf Instagram. Im Juni folgte der erste öffentliche Auftritt bei der Bertelsmann-Party. „Bunte“ zufolge haben sich die beiden am Set von „Alles was zählt“ kennen und lieben gelernt. Erol Sander spielte 2021 und 2022 einen Bösewicht in der beliebten Soap. Oehlmann hingegen soll in der Maske der Produktion gearbeitet haben.

Verwendete Quellen: Bunte, Instagram, spot on news