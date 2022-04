„Wird um Mord und Totschlag gehen“: Höhner-Frontmann Henning Krautmacher liefert Einblicke in seinen Krimi

Teilen

Höhner-Frontmann Henning Krautmacher liefert Einblicke in seinen Krimi © dpa | Christoph Soeder

Erste Einblicke in seinen Krimi: Henning Krautmacher verriet, dass es in seinem Buch um „Mord“ gehen wird. Der Roman des Sängers wird autobiografische Einflüsse haben.

Köln – Der ehemalige Höhner-Frontmann Henning Krautmacher (65) spricht über seinen Krimi. Der Künstler beendet seine Karriere bei den Höhnern Ende des Jahres. Komplett zur Ruhe setzt sich der Schlagerstar jedoch nicht, da er plant, einen spannenden Krimi zu schreiben.



Im Interview mit „Schlager.de“ gab sie jetzt unter anderem preis, warum er sich entschieden hat ausgerechnet einen Krimi zu schreiben und wovon sein Roman handeln wird. Er verriet: „Es wird im Krimi um Mord und Totschlag gehen. Um Dinge, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann.“

Weitere Details über die Handlung seines Buches wollte er bisher jedoch noch nicht preisgeben. Darüber, ob er bisher schon eine Idee für den Krimi habe, enthüllte er: „Ja, die gibt es. Aber es wäre zu früh, damit jetzt schon rauszukommen. Ich muss sie erstmal in Worte fassen. Und wenn ich dann die Hände in den Schoss lege und mir das Manuskript angucke und dann immer noch zufrieden bin, dann können wir drüber reden.“ Seine Fans können sich also auf das spannende Buch ihres Idols freuen!

Henning Krautmacher ist erkrankt - Höhner müssen Konzerte absagen © IMAGO / Political-Moments

Henning Krautmacher enthüllt Details seines Krimis

Der Musiker fügte hinzu, dass er sich für das Schreiben eines Krimis und gegen eine Autobiografie entschied, weil es seiner Meinung nach bereits genug Biografien geben würde. Er habe jedoch die Option, Dinge aus seiner Biografie in sein Buch mit einfließen zu lassen.

„Ich glaube, es gibt genug Biografien. Wobei ich habe ja die Möglichkeit, auch Biografisches und Autobiografisches, in den Krimi einfließen zu lassen“, erklärte er. In dem Krimi soll es auch um das ihm bekannte Musikgeschäft gehen, wodurch er biografische Einflüsse mit in die Geschichte einfließen lassen wird. Die Kölner Frohnatur enthüllte: „Weil der mit Sicherheit auch mit dem Musikgeschäft und dem Kölner Musikgeschäft, aber auch dem weltweiten Musikgeschäft, zu tun hat.“