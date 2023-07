„Wirklich glücklich“: Michelle und Eric Philippi sprechen mit Frauke Ludowig über ihre Beziehung

Von: Daniel Riedmüller

Teilen

Michelle und Eric Philippi sind das neue Schlager-Traumpaar. Jetzt sprechen sie erstmals über ihre Liebe, wer den ersten Schritt gemacht hat und verraten auch, wie sie mit Kritikern umgehen.

Köln – Sie sind das neue Schlager-Traumpaar Deutschlands: Michelle (51) und der 26-jährige Eric Philippi. Im exklusiven Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (59) möchten die beiden Schlagerstars nun der ganzen Welt zeigen, „dass wir glücklich sind“. Dabei sprechen sie nicht nur über ihre Liebe, sondern verraten auch, was sie so besonders macht.

Michelle und Eric Philippi: Schlagerstars wollen ihre Liebe genießen

Geplant sei es nicht gewesen, dass ihre Beziehung so schnell publik wird, verrät Michelle, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, im Interview mit RTL. „Grundsätzlich bin ich eigentlich schon dafür, dass man das so lange wie möglich stillhält und auch erstmal genießt, und auch mal wachsen lässt“, erklärt die 51-Jährige an der Seite ihres 25 Jahre jüngeren Partners Eric Philippi. Dass über ihre Beziehung etwas an die Öffentlichkeit gelangte, nimmt das Schlagerpaar nun aber zum Anlass, um der Welt zu zeigen, „dass wir wirklich glücklich sind“.

Lichter, Liebe, Legenden: Die schönsten Bilder von Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ Fotostrecke ansehen

Gefunkt hat es zwischen der „Wer Liebe lebt“-Sängerin und Philippi schon beim ersten Kennenlernen und der ersten Umarmung. Sie habe bei dieser Umarmung etwas gespürt, „was man eben sonst nicht spürt“. Der Schlagerstar ist überzeugt, dass sie ihren Eric bereits aus vorherigen Leben kennen würde. „Ich hatte das Gefühl: Da bist du ja endlich! Wo warst du denn die ganze Zeit?“, so Michelle.

Schon gewusst? Michelle heißt gar nicht Michelle Michelle ist seit knapp 30 Jahren erfolgreich auf der Bühne. Doch Michelle ist tatsächlich ein Künstlername. Der bürgerliche Name der Schlagersängerin ist Tanja Gisela Hewer.

Gemeinsamer Kinobesuch: Michelle machte den ersten Schritt

Ein Paar sind Michelle und der 26-jährige Philippi aber erst seit April. Bei einem gemeinsamen Kinobesuch machte die Schlagersängerin den ersten Schritt. „Der Film war grottenlangweilig“, erzählt Philippi im Interview. „Das war auch gut so. […] Sie hat meine Hand genommen und damit ging es los.“ Seitdem ist das Schlagerpaar unzertrennlich, nie länger als eine Nacht halten die 51-Jährige und ihr Partner es ohneeinander aus.

Michelle machte den ersten Schritt: Beim Kinobesuch funkte es © RTL

Verliebt war Michelle bereits des Öfteren, doch ihre Gefühle für Philippi seien etwas ganz Besonderes. „Ich habe schon sehr oft gesagt, dass ich jemanden liebe. Aber erst jetzt, als ich dieses Gefühl das allererste Mal habe, weiß ich, dass das alles Müll war“, erklärt die Sängerin gegenüber Ludowig. Deshalb wollen sie auch ihren Kritikern zeigen, dass ihre Liebe echt ist.

Michelle und Eric Philippi sind das neue Schlager-Traumpaar. Jetzt sprechen sie erstmals über ihre Liebe, wer den ersten Schritt gemacht hat und verraten auch, wie sie mit Kritikern umgehen. (Fotomontage) © RTL

Auf große Worte verzichten sie dabei aber. „Es wird immer Menschen geben, die mit irgendwas nicht einverstanden sind“, so die Sängerin. Ihre Beziehung, dass eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist, sei in der Gesellschaft einfach immer noch ein Tabuthema. Daher wollen die beiden mit „Beständigkeit“ überzeugen. Und so gibt es auch auf die Frage, wo sich das Paar in zehn Jahren sieht, nur eine Antwort: „Auf jeden Fall gemeinsam!“

Während Michelle im Liebesglück schwebt, hat auch Ex Matthias Reim alle Hände voll zu tun. Der Schlagerstar hat nämlich insgesamt sieben Kinder. Von seinen Vaterqualitäten ist Matthias Reimm aber trotzdem nicht überzeugt. Verwendete Quellen: RTL