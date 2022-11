„Wirklich jetzt?“: Kim Fisher stellt Ben Zucker mit peinlichem Jugendvideo bloß

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Von uns allen existieren peinliche Fotos oder Videos, die man am liebsten vergessen würde. Wenn du allerdings ein berühmter Schlagerstar bist, kann es durchaus sein, dass diese in einer Talkshow tausenden Menschen gezeigt werden. Das ist Ben Zucker bei Riverboat passiert.

Leipzig - Ben Zucker plauderte am 28. Oktober beim MDR-Riverboat unter anderem über seine Anfänge in der Schlager-Branche und seine damalige katastrophale finanzielle Lage. Doch, dass Moderatorin Kim Fisher plötzlich ein peinliches Video aus seiner Vergangenheit ausgräbt, hat Ben Zucker wohl nicht gerechnet.

Ben Zucker ist fünf Jahre nach seinem großen Durchbruch aus dem deutschen Schlager nicht mehr wegzudenken. Was als Tour-Unterstützung für Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, begann, entwickelte sich zur erfolgreichen Karriere: ausverkaufte Konzert-Hallen, Musikpreise und Einladungen zu den ganz großen Schlagershows.

Musik gemacht hat Ben Zucker aber schon lange vor seinem Durchbruch. Kim Fisher hat als Beweis ein ganz besonderes Heimvideo des Schlagerstars ausgegraben. „Mit Sarah, deiner Schwester. Da haben wir jetzt ein Fundstück“, schmunzelt Kim Fisher. Darüber scheint sich Ben Zucker allerdings weniger zu freuen. „Wirklich jetzt?“, fragt der Schlagerstar in böser Vorahnung.

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek verlässt das MDR-Riverboat

Seit 2019 ist nach zehn Jahren Pause Jörg Kachelmann wieder in der Sendung, der mit Kim Fisher das feste Moderatorenduo in Leipzig. In Berlin moderierte von 2021 bis August 2022 Sebastian Fitzek gemeinsam mit Fisher die beliebte Talkshow. Bis Jahresende wird nun sein Platz mit wechselnde Gastmoderatoren gefüllt.

Ilka Bessin feierte am 21. Oktober ihr Riverboat-Debüt. „Als die Anfrage kam, ob ich nicht mit Kim Fisher zusammen Riverboat Berlin moderieren möchte, habe ich gesagt: Was ist das denn bitte für eine Frage?“, so Bessin im rbb.