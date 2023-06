Wirrer Auftritt von Naddel bei Sat.1 wegen Patricia Blanco: Andreas Ellermann zeigt Szenen

Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann geben ein gutes Team ab. Gemeinsam standen sie nun bei „Volles Haus!“ Rede und Antwort. Gegen Ende führten Naddels Aussagen jedoch zu Verwirrung.

Hamburg - Was war denn da los? Nadja Abd el Farrag (58) und ihr Freund und Unterstützer, Immobilien-Millionär Andreas Ellermann (58) waren am Montag bei „Volles Haus!“ In Sat.1 zu sehen. Dort sprach die Ex von Dieter Bohlen (69) über ihren gesundheitlichen Zustand, ihren Cut mit der Presse und ihre Beziehung zu Ellermann, der ihr seit Monaten unter die Arme greift. Auch Patricia Blanco (52), die Ex von Ellermann, wurde zum Gesprächsthema - dabei wetterte Naddel gegen die Tochter von Roberto Blanco (86). Im Netz ist der Clip nicht zu finden, doch Ellermann teilte die wichtigsten Ausschnitte der Sendung in seiner Instagram-Story.

In typischer Naddel-Manier kam die 58-Jährige von einem Thema ins nächste und stolperte bei ihrer Sprechgeschwindigkeit fast über ihre Worte. Moderator Chris Wackert (34) wollte gleich zu Beginn wissen, wie es Abd el Farrag heute gehe. „Mir geht es in letzter Zeit wieder gut“, verkündete sie daraufhin selbstbewusst. Sie habe sich ein ganzes Jahr lang von der Presse ferngehalten, weil sie schlichtweg „kein Bock mehr gehabt“ habe. Abd el Farrag habe es nicht ausstehen können, dass die Boulevardblätter stets von der „armen Nadja“ geschrieben hätten.

Naddel: „Die Madame“ Patricia Blanco will nicht ausziehen

Als sich Wackert gegen Ende des Interviews von seinen beiden Gästen verabschieden wollte und vor allem Nadja Abd el Farrag „alles Gute“ wünschte, kam es jedoch zur skurrilen Wende. Die ehemalige DJane fiel dem 34-Jährigen prompt ins Wort: „Recht herzlichen Dank, aber ich muss das irgendwie hinkriegen, dass er wieder in sein eigenes Haus zurückkehren kann. Aber diese Frau, die Madame, die will nicht raus.“ Kurz davor stellte Ellermann klar, dass Blanco aktuell noch in seinem Haus lebe, während er ein Hotel bezogen habe.

Zusammen mit Nadja Abd el Farrag war Multimillionär Andreas Ellermann in der Sat.1-Sendung „Volles Haus!“ zu Gast. Dort geriet Naddel wegen Andreas‘ Ex Patricia Blanco aus der Fassung. Die Szenen zeigte er nun im Netz. © Instagram / andreasellermann & IMAGO / Andre Lenthe & Instagram / andreasellermann

„Ich meine, ich habe ihr nichts getan. […] Ich will, dass er nicht depressiv wird“, sorgte sich Abd el Farrag zudem. Wackert beschwichtigte sie, sie solle sich nicht „so viele Sorgen machen“, bevor er die beiden dann endgültig verabschiedete.

Erst vor Kurzem war Patricia Blanco selbst bei „Volles Haus!“ zu Gast und sprach dort über ihr Liebes-Aus nach vier Jahren. Ihrem Ex machte sie dort unter Tränen zahlreiche Vorwürfe. Inzwischen zeigte sie sich aber gefasster. Auch beruflich will Patricia Blanco neue Wege einschlagen. Verwendete Quellen: Instagram / andreasellermann; Sat.1 / „Volles Haus!“