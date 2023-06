Seit Wochen keine neue Folge von Beatrice Eglis Podcast: Wegen Erfolglosigkeit auf Eis gelegt?

Von: Lukas Einkammerer

Ende Mai erschien die erste Folge von Beatrice Eglis Podcast „Egli Extrem“. Seitdem ist es aber überraschend ruhig um das Projekt geworden – was könnte der Grund dafür sein?

Pfäffikon – Im Streaming-Zeitalter erfreut sich kaum ein digitales Format solch großer Beliebtheit wie Podcasts. Von fesselnden True-Crime-Investigationen bis hin zu brisantem Celebrity-Gossip: Auf Plattformen wie Spotify und Apple Music findet sich heute ein schier unerschöpfliches Angebot an diversen Audio-Formaten. Auch Promis sind auf den Trend längst aufgesprungen und wie viele ihrer berühmten Kollegen versucht sich Schlagerstar Beatrice Egli (34) mittlerweile als Podcasterin – ihr Projekt wirft jedoch einige Fragen auf.

Nach fast einem Monat: Noch immer keine zweite Folge von Beatrice Eglis Podcast „Egli Extrem“

Am 25. Mai veröffentlichte Beatrice Egli auf Spotify und YouTube die erste Folge ihres Podcasts „Egli Extrem“. In der neuen Serie, die vom Konzept her an ihr kommendes Album „Balance“ (30. Juni) gekoppelt ist, trifft sich die ehemalige DSDS-Gewinnerin mit allerlei Promigästen für waghalsige Unternehmungen und weiß erst zu Beginn der Show, wer überhaupt ihr Gesprächspartner ist. Gleich in der Premierenepisode wagte sich Beatrice Egli mit der Moderatorin Laura Larsson (34) in einen Windtunnel und traf sich anschließend auf einen Plausch über Leben und Karriere.

Mehr als drei Wochen sind seit dem Start von „Egli Extrem“ vergangen, doch seitdem herrscht rund um das Projekt fast komplette Funkstille. Zwar war in der ursprünglichen Ankündigung der Interview-Reihe von mehreren Ausgaben die Rede, seit Beatrice Eglis Treffen mit Laura Larsson scheint der Podcast aber auf Eis zu liegen. Einzig einen Videoclip hinter den Kulissen ihres Skydiving-Abenteuers teilte die „Herzgesteuert“-Interpretin vor wenigen Tagen bei Instagram – wann und ob eine nächste Folge kommt, wird aber auch daraus nicht ersichtlich.

Trotz anfänglich euphorischer Reaktionen ihrer Fans lesen sich auf Beatrice Eglis Instagramprofil inzwischen immer häufiger Kommentare wie: „Wann kommt die nächste Folge?“ Dass ihre treuen Anhänger langsam ungeduldig werden, ist verständlich, schließlich erscheinen fast alle anderen Promi-Podcasts, wie „Mit den Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger (49) oder „Die Pochers“ von Oliver (45) und Amira Pocher (30) im Wochentakt. Warum also gab es von „Egli Extrem“ nach knapp einem Monat bislang nur eine einzige Episode?

Noch keine zweite Folge von „Egli Extrem“: Wegen langer Dreharbeiten oder schlechter Zahlen?

Die Gründe für die lange Sendepause von „Egli Extrem“ scheinen sehr vielschichtig zu sein. Zum einen steckt Beatrice Egli gerade mitten in den Vorbereitungen für die Veröffentlichung von „Balance“, zum anderen ist ein Dreh wie das Windtunnel-Interview mit Laura Larsson bestimmt um einiges zeitaufwändiger als ein gemütliches Gespräch auf der Couch.

Möglicherweise könnten aber auch die Zuhörerzahlen der ersten Folge ausschlaggebend für die augenscheinliche Verzögerung gewesen sein: Bei YouTube hat die Video-Version nur knapp 14.600 Aufrufe und in den Spotify-Charts der beliebtesten deutschen Podcasts taucht „Egli Extrem“ gar nicht auf.

Natürlich ist es aber auch gut möglich, dass „Egli Extrem“ von Anfang an überhaupt nicht als wöchentliches Projekt gedacht war und neue Folgen einfach dann erscheinen, wenn sie abgedreht und fertiggestellt sind. Auch in diesem Fall wäre eine bessere Kommunikation mit den Fans von Beatrice Egli aber sicher nicht von Nachteil, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nie – vor allem in der blühenden Podcast-Industrie. Wenn sie nicht gerade als Podcasterin versucht, nimmt Beatrice Egli ein Liebes-Duett mit Florian Silbereisen auf. Verwendete Quellen: Instagram.com; Spotify.com; YouTube.com