„Ich wurde an die Wölfe verfüttert“: Meghan Markle und Harry klagen Palast in neuem Trailer an

Von: Annemarie Göbbel

Ein neuer Trailer enthüllt massive Anklagen. Für Meghan Markle und Prinz Harry war die Zeit des Ausstiegs aus dem Königshaus eine schreckliche Zeit. Sie fühlten sich erst „institutionell“ manipuliert, dann von der Presse bedroht.

Montecito – Prinz Harry (38) eröffnet den neuen Trailer zur Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“: „Ich frage mich, was mit uns passiert wäre, wenn wir nicht rechtzeitig ausgestiegen wären“. Blieb bisher ein konkreter Angriff auf die Royals aus, wird der Ton spürbar angriffslustiger. „Sie haben gerne gelogen, um meinen Bruder zu schützen, aber sie waren nie bereit, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen“, hört man den Herzog von Sussex sagen. Dann schwankt die Kamera auf Meghan Markle (41). Direkt und ohne mit der Wimper zu zucken, holt sie zum Schlag aus.

Meghans Anklage klingt verbittert: „Ich wurde an die Wölfe verfüttert“.

„Unser Sicherheitsdienst wurde abgezogen. Jeder auf der Welt wusste, wo wir waren“, berichtet Meghan. Harry meldet sich: „Ich sagte: ‚Wir müssen hier raus‘“. Dem von Netflix eingespielten Bildmaterial nach geht es um die Zeit, als Meghan und Harry ihren Austritt verkündet hatten, aber noch in London lebten. Dann wird es bitter, als Meghans Anklage ertönt: „Ich wurde nicht den Wölfen vorgeworfen, ich wurde an die Wölfe verfüttert“.

Er und Meghan seien Opfer von „institutioneller Manipulation“ geworden, ordnet Harry seine damalige Position ein. Wen das Paar mit „Sie“ meint, bleibt im Dunkeln. Einmal wird der Buckingham-Palast (Meinen sie die Royal Family oder Palastmitarbeiter?) eingeblendet. Auf der Netflix-Webseite findet sich eine andere Version des Clips, in der das mysteriöse „Sie“ durch „die britischen Medien“ ersetzt wurde.

Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ Die ersten drei Folgen der mit Spannung erwarteten Doku-Serie „Harry & Meghan“ des Herzogs und der Herzogin von Sussex wurden am 8. Dezember ausgestrahlt. Die Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in die Liebesgeschichte der Sussexes und ihre historische Entscheidung, sich als berufstätige Royals zurückzuziehen. Harry und Meghan haben über 15 Stunden Videomaterial und eine Fülle privater Fotos zur Verfügung gestellt, um die sechsstündige Dokumentation für Netflix zu vervollständigen. Weltweit über 220 Millionen Abonnenten könnten sich die Serie ansehen. Teil zwei folgt mit den Teilen 4-6 am 15. Dezember.

„Sie haben aktiv Leute rekrutiert, um Desinformationen zu verbreiten.“

Meghan Markle fühlte sich „an die Wölfe verfüttert“, weil sie als ehemalige Royals vor ihrer Abreise nach Kanada schutzlos der britischen Presse ausgesetzt waren (Fotomontage). © „Harry und Meghan“, Trailer (Netflix) & Peter Nicholls/dpa

Unmittelbar nach Meghans Vorwurf wird Christopher Bouzy, der von Dailymail als „Cheerleader“ des Herzogspaares betitelt wird, mit einem Statement eingeblendet: „Sie haben aktiv Leute rekrutiert, um Desinformationen zu verbreiten.“ Bouzy beschäftigt sich beruflich mit der Identifizierung von Desinformation und gezielten Angriffen auf Social-Media-Plattformen. Auch er bleibt beim ominösen „Sie“ und es bleibt offen, ob er die Medien oder den Palast meint.

Schon klar, der 90-Sekunden-Trailer soll Lust auf mehr machen, wenn es am 15. Dezember mit Teil zwei der Dokumentation weiter geht. Das Filmstück ist voll mit ungesehenen Privataufnahmen der Sussexes und ihren Kindern. Irgendwann dokumentierten Harry und Meghan alles mit Videos und man kann den breit grinsenden Harry sehen, der im Flugzeug von seinem „Flug in die Freiheit“ berichtet. Für Fans ein Muss, obwohl Experten einige Schwindeleien an dem Werk entlarvt haben. Ob und wie der Palast reagieren wird, steht noch in den Sternen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram, Netflix.com