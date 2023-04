Iris Klein kocht: Pärchenbilder von Peter Klein und Yvonne Woelke aufgetaucht

„Schämt euch, ihr Ehebrecher!“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schwartz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von wegen Einbildung. Iris Klein ist außer sich vor Wut. Ein neues Foto von Peter Klein und Yvonne Woelke soll den Ehebruch bestätigen.

Mallorca – Obwohl es bereits im Dschungelcamp 2023 hoch herging, sorgte jenseits der Kameras in Australien ein ganz anderes Drama für hohe Aufmerksamkeit. So soll laut Iris Klein (55) ihr Ehemann Peter Klein (55) – der Begleiter von Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) – im Hotel Versace mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sein. Den Gerüchten folgte eine wochenlange Schlammschlacht in den sozialen Netzwerken, wobei Iris bisweilen als übertrieben eifersüchtige Ehefrau abgestempelt worden war. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden: Ein neues Pärchenbild von Peter und Yvonne soll beweisen, dass Iris mit ihrem Verdacht recht hatte.

Hatte Iris Klein recht? Peter und Yvonne wurden im Baumarkt gesichtet

Noch in der Sat.1-Show „Volles Haus“ hatte Yvonne Woelke beteuert, dass an den Fremdgeh-Gerüchten nichts ran sei. „Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war“, so die 41-Jährige. „Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen, Peter und ich, und es ist halt einfach schade, dass uns nicht geglaubt wird.“ Auch Peter hatte in der Öffentlichkeit mehrfach versichert, dass zwischen beiden nichts gelaufen sei; allerdings hatte er zugegeben, dass er Gefühle für Yvonne entwickelt hatte.

Beweisen diese Fotos jetzt das Gegenteil? Promiflash liegen Pärchenbilder vor, auf denen Peter Klein und Yvonne Woelke gemeinsam in einem Berliner Baumarkt zu sehen sind. Auf den Bildern wirken beide sehr vertraut und halten auch keinen Abstand zueinander. Die Fotos belegen jedenfalls, dass die beiden Zeit miteinander verbringen.

Iris Klein über Pärchenbild von Peter und Yvonne: „Schämt euch, ihr Ehebrecher“!

Peters Noch-Ehefrau Iris hat sich bereits kurz nach Veröffentlichung der Bilder auf Instagram zu Wort gemeldet. „Ich wusste die ganze Zeit, dass der Tag kommen wird, ab dem beide das Lügenmärchen nicht aufrechterhalten können, welches schon in Australien begann und sie zusammen gesehen werden“, kommentierte sie das Baumarkt-Foto. Lange wurde ihr unterstellt, sie sei eine eifersüchtige Ehefrau, die sich die Affäre zwischen Peter und Yvonne nur eingebildet habe. „Aber das war nicht der Fall. Er ist schon seit zwei Wochen bei ihr. Wie verlogen die beiden waren. Schämt euch, ihr Ehebrecher!“, wütet Iris weiter.

Das Fremdgeh-Drama hatte eben erst wieder an Fahrt aufgenommen, nachdem gefälschte Chatverläufe veröffentlicht worden waren. Diese sollten den Eindruck erwecken, dass Yvonne die Gerüchte um eine Affäre geplant hätte, um mehr Bekanntheit zu erlangen. Daraufhin hatte die Schauspielerin ihre Anwälte eingeschaltet. Zu den Baumarkt-Bildern gibt es bislang noch keine Reaktion von Peter und Yvonne. Zuletzt flossen bei Iris Klein bereits die Tränen, nachdem angebliche Chats von Yvonne veröffentlicht wurden. Verwendete Quellen: promiflash.de, ok-magazin.de, express.de

Rubriklistenbild: © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram: iris_klein_mama_