Intrige von Iris Klein aufgeflogen: Darum schickte sie heimlich Duschfotos von Peter an Yvonne Woelke

Von: Jonas Erbas

Mit einer bizarren Rache-Aktion versuchte Iris Klein, einen Keil zwischen ihren Ex Peter und dessen angebliche Affäre Yvonne Woelke zu treiben. Die hat das Spiel allerdings längst durchschaut.

Mallorca – Ging es bei Iris Klein (55) und ihrem Ex Peter (55) trotz des Trennungsdramas noch einmal heiß her? Unwahrscheinlich – doch genau das möchte die Katzenberger-Mama ihrer Rivalin Yvonne Woelke (41) glauben machen: Doch die bizarre Rache-Aktion der 55-Jährigen geht nun nach hinten los.

Fragwürdige Rache-Aktion von Iris Klein – will sie Peter und Yvonne Woelke entzweien?

Es ist kaum zu glauben: Iris Klein soll Peter unter der Dusche fotografiert und ein entsprechendes Bild dann an Yvonne Woelke geschickt haben, so die 41-Jährige gegenüber bild.de. Und das alles vermutlich nur, um die angebliche Affäre ihres (Noch-)Ehemanns eifersüchtig zu machen – denn Iris behauptete in einer Sprachnachricht sogar, ein Schäferstündchen mit ihrem Verflossenen eingelegt zu haben.

„Das stimmt! Sie hat mir Sprachnachrichten geschickt. Ich wundere mich sehr, warum sie mir solch intime Details preisgibt. Ich kann vieles ertragen, aber sicher nicht die beiden beim Sex“, bestätigt Yvonne den fragwürdigen Vorfall. Foto und Sprachnachricht sollten demnach wohl für böses Blut zwischen den beiden Dschungelcamp-Begleitern sorgen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Peter „traurig und wütend“ wegen Iris Kleins Foto-Hinterhalt – er hofft auf ihre Vernunft

Doch Iris Klein scheint die Rechnung ohne ihren Ex gemacht zu haben: „Der Sex, den Iris behauptet, hat nie stattgefunden. Und ich möchte die Wahrheit hinter diesem Foto sagen“, erklärt Peter Klein ebenfalls bei bild.de. Das Foto sei vergangenen Mittwoch (8. März) entstanden. Nach einer Trainingseinheit habe er sich duschen wollen – und sei dabei „ohne Vorankündigung“ von der 55-Jährigen überrascht worden: „Sie meinte, dass sie eine gute Nachricht für mich hätte, nämlich dass wir laut Anwalt spätestens in drei Monaten geschieden sind.“

Ob das Drama um dieses Trio jemals ein Ende finden wird? Mit einer bizarren Rache-Aktion wollte Iris Klein ihrem Ex Peter Klein und dessen angeblicher Affäre Yvonne Woelke eins auswischen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Iris Klein/Peter Klein/Yvonne Woelke

Am „Flackern des Handybildschirms“ habe er erkannt, dass Iris ihn unter der Dusche fotografiert habe – doch die stritt alles ab! Umso schwerer wiegt nun die Enttäuschung: „Jetzt zu hören, dass sie doch ein Foto gemacht und dieses auch noch rumschickt, macht mich traurig und wütend.“ Durch die Aktion empfinde Peter „große Angst, was [er] noch alles erdulden und hinnehmen“ müsse. Für ihn steht allerdings fest: Rächen wird er sich nicht. Stattdessen appelliert er einmal mehr an Iris‘ Vernunft.

Die befindet sich aktuell allerdings auf einem regelrechten Kreuzzug gegen ihre neue Erzfeindin: Jüngst unterstellte Iris Klein Yvonne Woelke, in Schmuddelfilmen mitgewirkt zu haben – und möchte das nun mit tatkräftiger Unterstützung einer prominenten Freundin beweisen! Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de