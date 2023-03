Iris Klein verrät neuen Wohnort, Peter braucht Hilfe von Fans, Yvonne Woelke lässt Hüllen fallen

Von: Sarah Wolzen

Was ist der aktuelle Stand in der Klein-Krise? Iris verrät wo sie jetzt wohnt, Peter kommt nicht alleine klar und Yvonne Woelke setzt auf Bilder statt auf große Worte.

Mallorca - Die Geschichten im Dschungelcamp sind nichts gegen die Szenen, die sich im Versace Hotel abgespielt haben und nun auf Mallorca und in Hamburg weitergespielt werden. Wer bei dem Drama rund um Iris (55) und Peter Klein (55) sowie dessen neuer Flamme Yvonne Woelke (41) kurz nicht aufpasst, droht schnell den Überblick über die sich rasant entwickelnden Ereignisse zu verlieren.

Nach Auszug aus der gemeinsamen Finca: Iris Klein verrät ihren neuen Wohnort

Eigentlich hatte Iris Klein nach der Trennung erklärt, sie wolle nicht länger auf Mallorca bleiben und zurück nach Deutschland ziehen. Doch ihre Pläne scheinen sich geändert zu haben. Nach einem tränenreichen Auszug aus dem Haus, in dem sie mit Peter so glückliche Zeiten verbracht hatte, ist die 55-Jährige nun in eine neue Wohnung gezogen auf Mallorca - gemietet hat sie diese sogar für ein ganzes Jahr. Eine allzu große räumliche Trennung von ihrem (Noch-)Ehemann scheint Iris also auf einmal gar nicht mehr so wichtig zu sein...

Iris Klein verrät neuen Wohnort, Peter braucht Hilfe von Fans, Yvonne Woelke die lässt Hüllen fallen © Instagram: iris_klein_mama_ & peterklein_official & yvonnewoelke

Der hingegen feilt weiter an seiner beruflichen Neuorientierung. Denn wie Iris verraten hat, will Peter jetzt Kneipensänger werden. Um seinem neuen Traumjob ein Stückchen näher zu kommen, bittet der gelernte Maler und Lackierer nun seine Follower um Hilfe. Bei Instagram erklärt er, er suche ein „Effektgerät für Gesang.“ Konkret: „Ich suche etwas, das ich mitnehmen kann wenn ich reise.“ Ob er damit wohl eine Reise zu Yvonne Woelke nach Hamburg meint?

Iris Klein - mehr als nur „die Mutter von...“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von...“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars - Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Yvonne Woelke provoziert Iris Klein mit heißen Dessous-Bildern

Die widerum setzt im Beef mit Iris nun auf eher nonverbale Kommunikation und lässt lieber Bilder für sich sprechen. Bei Instagram lässt die „Verbotene Liebe“-Darstellerin die Hüllen fallen - eine klare Provokation in Richtung ihrer neuen Erzfeindin.

Ob Iris tatsächlich auf Mallorca bleibt, Peter als Sänger durchstartet und Yvonne weiterstichelt? Man darf gespannt bleiben.

Nachdem Iris Klein aus der gemeinsamen Finca ausgezogen ist, macht sich nun schon die nächste Frau daran, bei Peter einzuziehen. Und auch die ist keine Unbekannte. Verwendete Quellen: instagram.com/peterklein_official; instagram.com/iris_klein_mama_; instagram.com/yvonnewoelke