Beide im Dauer-Streit mit Iris Klein: Danni Büchner und Yvonne Woelke verbünden sich

Yvonne Woelke hat sich auf Mallorca mit Danni Büchner getroffen. Die beiden eint auch eine Antipathie gegenüber Iris Klein.

Mallorca – Nach einem kleinen Ratespiel für ihre Followerinnen Follower kam nun die Auflösung: „Wettkampf in 4 Wänden“-Teilnehmerin Yvonne Woelke (41) hat sich auf Mallorca mit „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (45) getroffen. Die beiden eint offenbar eine große Sympathie füreinander.

„Herzensmenschen“: Danni Büchner und Yvonne Woelke genießen gemeinsame Zeit auf Mallorca

Via Instagram teilten Yvonne Woelke ein Foto von sich und Danni Büchner. Zwei Herzensmenschen haben sich getroffen. Es war so schön und so herzlich! Bin Schock-verliebt in Dannys Family! Danke für die tolle Zeit“, schreibt Woelke mit vielen roten Herzchen verziert zu einem gemeinsamen Foto der beiden Frauen auf der Baleareninsel. „Du bist toll“, stimmt Büchner in den Kommentaren zu.

Doch die beiden Blondinen eint noch mehr, wie auch ein Follower in der Kommentarspalte anmerkt: „Ups ... Frau Büchner, die Erzfeindin von Frau Klein“, scheibt er. Tatsächlich haben beide Frauen eine negative Historie mit Iris Klein (56).

Der Konflikt mit Woelke dürfte den meisten geläufig sein: Iris Klein wirft Yvonne Woelke vor, mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) ein Verhältnis begonnen zu haben, als beide als Dschungelcamp-Begleitpersonen Anfang des Jahres in Australien waren. Die Kleins haben sich inzwischen getrennt, die Scheidung läuft, Iris Klein ist wieder glücklich vergeben. Bei Peter Klein und Yvonne Woelke ist es nicht ganz so eindeutig. Während er aus seinen Gefühlen für sie keinen Hehl macht, besteht sie darauf, nur gute Freunde zu sein.

Iris Klein und Danni Büchner zofften sich wegen „Clown des Tages“

Und was hat Danni Büchner damit zu tun? Damit nichts und dennoch entbrannte auch zwischen der Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (1969-2018) und der Schwiegermutter von Dschungelcamp-Teilnehmer Luca Cordalis (56) Anfang des Jahres ein Streit via Social Media. Stein des Anstoßes war ein Post von Büchner-Tochter Joelina Karabas (24), in dem sie Cordalis für seinen Auftritt in der RTL-Show als „Clown des Tages“ bezeichnete.

Damals hatte Iris Klein auf Instagram darauf reagiert: „Und für die hat Lucas damals so viel Geld gespendet nach dem Tod von Jens. Dafür wird er nun öffentlich beleidigt? Wie böse! Jemanden als ‚Clown des Tages‘ zu bezeichnen, ist keine Meinung!“, hatte sie geschrieben.

Das konterte dann wiederum Büchner mit: „Ein kleines Statement zu Iris Kleins Post: Ja, meine Tochter hat das Verhalten von Lucas (Cordalis) im Dschungelcamp kritisiert. Bei weitem nicht so böse, wie viele andere es getan haben. Geld gespendet hat Lucas für uns noch nie. Damals sind er und Costa (Cordalis) beim Benefizkonzert für die Familie Büchner wie alle anderen Künstler kostenlos aufgetreten“, stellte sie richtig. Und schob hinterher: „Ich möchte keinem etwas Böses. Ich wünsche mir, dass das Thema nun beendet wird.“

Doch das letzte Wort sollte sie nicht behalten: „Typisch, erst öffentlich den Menschen schaden und dann soll jeder Ruhe geben“, erwiderte Iris Klein. Inzwischen widmet sich die Mutter von Daniela Katzenberger aber anderen Dingen – unter anderem ihrem neuen Freund. Weil „Mr. T“ Verbindungen ins rechtsextreme Milieu nachgesagt werden, verlor Iris Klein allerdings sogar schon Kooperationspartner. Verwendete Quellen: Instagram