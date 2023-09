„Gemeinsam glücklich“: So stellen sich Peter Klein und Yvonne Woelke ihre Zukunft vor

Was läuft wirklich zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke? In einem neuen Interview äußert sich der TV-Darsteller ziemlich eindeutig.

Mallorca – Schon seit Beginn des Jahres ranken sich wilde Liebesgerüchte um Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41). Die beiden Promis sollen während des Dschungelcamps in Australien eine Affäre begonnen haben. Es folgte eine bitterböse Schlammschlacht zwischen Peter und seiner Frau Iris Klein (56). Monatelang zofften sich die TV-Stars und machten sich in den sozialen Medien gegenseitig schwere Vorwürfe. Auch Yvonne hielt sich aus dem Rosenkrieg nicht heraus und teilte kräftig gegen die Mutter von Daniela Katzenberger (36) aus.

Peter und Yvonne traten sogar gemeinsam in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ an. Dort konnten sich die TV-Zuschauer Woche für Woche ein eigenes Bild von der Vertrautheit zwischen den beiden Stars machen. In einer Szene kuschelten sie sogar zusammen im Bett. Trotz allem macht das Promi-Duo weiter ein Geheimnis aus seinem Beziehungsstatus. Im Gegensatz zu Peter soll Yvonne noch immer mit ihrem Mann zusammen wohnen. „Wir sind gerade in der Findungsphase“, sagte sie kürzlich bei, „Explosiv“ auf die Frage, wie es um ihre Ehe stehe.

Peter Klein will mit Yvonne Woelke „gemeinsam glücklich“ sein

Aus diesem Grund äußert sich die Schauspielerin wohl so zurückhaltend bei Fragen zu ihrem Verhältnis mit Peter. Der angehende Sänger wiederum macht inzwischen keinen Hehl mehr aus seinen Gefühlen für Yvonne. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung wurde Peter gefragt, was er sich für die gemeinsame Zukunft wünsche. Daraufhin erwiderte der Mallorca-Auswanderer: „Der gemeinsame Wunsch für die Zukunft ist ganz klar, dass wir beide dann doch zusammenfinden.“

Yvonne ergänzte: „Glücklich und erfolgreich.“ Peter wiederum betonte: „Vor allem auch GEMEINSAM glücklich.“ Eindeutiger könnten die Worte des gelernten Malers und Lackierers kaum sein. Vielleicht dauert es also nicht mehr lange, bis die Turteltauben ihre Liebe nicht mehr verstecken.

Peter Klein schenkt Yvonne Woelke sein Herz

Bereits bei „Wettkampf in 4 Wänden“ hatte Peter seiner Herzensdame eine süße Liebeserklärung gemacht: „Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt, ich mein, das ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr.“

Was läuft wirklich zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke? In einem neuen Interview äußert sich der TV-Darsteller ziemlich eindeutig. (Fotomontage) © RTL

Doch bei Peter Klein ziehen dunkle Wolken über den rosaroten Liebeshimmel auf. Denn Schlagerdebüt fiel ins Wasser. Er erklärte via Instagram, dass eine Erkältung Schuld gewesen sei. Nun kamen Vorwürfe ans Licht, dass Peter Klein AfD-Anhänger sein soll. Klein gab nun ein Statement ab. Verwendete Quellen: Bild, „Wettkampf in 4 Wänden“ (RTL), Explosiv (RTL)