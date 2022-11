Fremdgeh-Gerüchte: Gebrochene Anna-Carina Woitschack äußert sich über Ehekrise mit Stefan Mross

Von: Lukas Einkammerer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross galten jahrelang als das Nummer-Eins-Paar der Schlagerwelt. Doch seit kurzem machen Trennungsgerüchte die Runde – Anna-Carina soll einen anderen Mann haben. Nun äußert sich die Sängerin zum ersten Mal offen zu ihrem Liebesleben.

Rust – Schlagerfans müssen zurzeit ganz stark sein. Denn die märchenhafte Liebesgeschichte von „Immer wieder Sonntags“-Moderator Stefan Mross und seiner Liebsten Anna-Carina Woitschack scheint mächtig in der Krise zu stecken. Schon länger machen böse Trennungsgerüchte die Runde – Anna-Carina soll sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Antworten gab das Noch-Traumpaar, das sich 2020 live im Fernsehen das Ja-Wort gab, bisher kaum. Doch nun spricht die Sängerin zum ersten Mal ganz offen über die Situation und räumt mit Halbwahrheiten auf.

„Sehr verletzt“: Anna-Carina Woitschack teilt emotionales Statement im Netz

Nach viel Hörensagen und den besorgniserregenden Berichten von Hotelgästen, die Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als distanziert beschreiben, warten die Fans sehnlichst auf Antworten. Unter einem Instagram-Foto, das sie ungewohnt nachdenklich und zerbrechlich zeigt, schreibt die Sängerin ehrlich: „Die letzten Wochen haben sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich teile so gerne meinen Alltag und unbeschwerte Momente mit Euch, aber habe gemerkt, dass ich aktuell ein paar Tage für mich benötige, um alles irgendwie zu verarbeiten.“

Die Nachrichten und Gerüchte, die über das Paar in letzter Zeit die Runde machten, haben sie sehr verletzt und betroffen fügt sie hinzu: „Hinter jeder ‚Schlagzeile‘ stehen Menschen und eine Seele.“ Vor allem aber stellt Anna-Carina Woitschack eines klar: Die Spekulationen, dass sie mit „Love Island“-Star Adriano Salvaggio angebandelt hat, sind falsch. „Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meiner Beziehung und Ehe einen anderen Mann hatte oder aktuell habe“, macht sie ganz deutlich.

„Stehen hinter euch“: Fans reagieren auf Statement von Anna-Carina Woitschack

Dass Anna-Carina Woitschack das erste Mal so offen über ihr Liebesleben spricht, kommt bei den Fans des blonden Stimmwunders gut an. „Nimm dir so viel Auszeit, wie du brauchst“, schreibt eine Instagram-Nutzerin verständnisvoll, „Wir stehen hinter dir oder besser hinter euch zweien.“ Eine weitere Bewunderin der ehemaligen DSDS-Kandidatin unterstreicht: „Ich glaube dir jedes einzelne Wort, denn du bist eine unglaublich treue Seele und hast ein unglaublich großes Herz.“

Solch tatkräftige Unterstützung und rührende Worte spenden Anna-Carina Woitschack bestimmt viel Kraft. Denn die kann sie zurzeit bestimmt brauchen. Ihre sehr öffentliche Beziehung mit Stefan Mross lässt seit 2016 die Herzen aller Schlagerliebhaber höher schlagen. Doch die wenigsten wissen: Früher war Anna-Carina Woitschack mit dem Bruder von Pietro Lombardi zusammen.