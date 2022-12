„Muss das alles sein?“: Frank Zander über Fernsehhochzeit und Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Von: Lukas Einkammerer

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gehen fortan getrennte Wege. Sechs Jahre waren die zwei Schlagerstars ein Paar. Musiker-Kollege Frank Zander glaubt, dass ihre Fernsehhochzeit der Anfang vom Ende gewesen sein könnte.

Berlin – Das Trennungsjahr 2022 hat auch Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) nicht verschont. Nach wochenlanger Spekulation und einer brodelnden Gerüchteküche gab das einstige Schlager-Traumpaar am 11. November mit einer emotionalen Botschaft das Ende ihrer Beziehung bekannt. Nach so vielen öffentlichen Meilensteinen, wie der Verlobung und der Hochzeit im TV, brachen sie ihren treuen Fans mit dieser traurigen Nachricht das Herz.

„Zu 99 Prozent geht das schief“: Schlagerstar Frank Zander über Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Eine Erklärung für das Beziehungsaus lieferte das „Immer wieder sonntags“-Duo zwar nicht, ihre Kollegen haben trotzdem ein paar ausgeklügelte Theorien. Nachdem Nino de Angelo (58) zuvor eine Vermutung über den Trennungsgrund von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack anstellte, äußerte sich nun auch Schlager-Urgestein Frank Zander zur verflossenen Romanze seiner Musiker-Kollegen. Als Hauptproblem sieht er vor allem den Trend in der Promiwelt, Beziehungen so öffentlich zu machen: „Manchmal denke ich mir: Muss das alles sein?“, erklärt der Erfolgssänger im Interview mit schlager.de

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gaben am 11. November ihre Trennung bekannt. Nun äußert sich Schlagerstar Frank Zander zum Liebesaus der beiden – und hat klare Worte für Pärchen, die im Fernsehen heiraten. © dpa | Fabian Sommer; IMAGO/POP-EYE (Fotomontage)

Am 6. Juni 2020 gaben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack live im Fernsehen bei Moderatoren-Legende Florian Silbereisen (41) das Ja-Wort – eine unglaublich romantische Geste, die laut Frank Zander aber auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. „Wir haben alle verschwiegen irgendwann geheiratet, dann kam mal ein Fotograf, das war das einzige“, erinnert er sich weiter. „Jetzt heiratet man im Fernsehen und ich weiß, zu 99 Prozent geht das immer schief.“

Öffentliche Liebesgeschichten: Wenn Promis im Fernsehen heiraten Es gibt Promi-Paare, die ihr Liebesglück so privat halten, dass selbst die aufmerksamsten Fans nichts davon mitbekommen. Andere teilen jede Etappe ihrer Beziehung mit der Öffentlichkeit. Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross verlobten und gaben sich das Ja-Wort live im Fernsehen bei Schlagerkollege Florian Silbereisen (41) und gingen auch sonst mit ihrer Liebe sehr offen um – egal ob auf gemeinsamen Live-Tourneen oder als Moderatoren-Duo bei „Immer wieder sonntags“. Wie auch einige andere Promi-Paare haben sie leider bewiesen, dass besonders öffentliche Liebesgeschichten nicht immer gut ausgehen. Anfang 2012 heiratete It-Girl Kim Kardashian (42) ihren Verlobten Kris Humphries (37) in einer Zeremonie, die als Reality-Doku verpackt wurde. Nach nur 72 Tagen reichte sie die Scheidung ein. Auch US-Schauspielerin Carmen Electra (50) und Musiker Dave Navarro (55) machten aus ihrem großen Tag ein TV-Spektakel – doch hielten als Ehepaar nur zwei Jahre durch. (Quelle: insider.com)

„Dann ist der Streit da“: Frank Zander äußert sich zu Trennung von Schlager-Paar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Unrecht hat Frank Zander nicht – schließlich ruht bei einer so publiken Liebesgeschichte, wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sie hatten, stets das wachsame Auge der Öffentlichkeit auf den Glücklichen. „Du nimmst alles vorweg – Freude, Glanz, Schönheit – und irgendwann ist der Alltag da (…) und dann ist Streit da“, lässt er im Gespräch mit schlager.de verlauten. „Es tut mir leid, sie sind beide okay, aber so ist es – nicht vorm Fernsehen heiraten.“ Wer weiß – vielleicht wären Stefan und Anna-Carina ja noch zusammen, hätten sie ihre Romanze etwas mehr für sich behalten?

Es ist ein gutgemeinter Ratschlag, den Frank Zander seinen Schlager-Kollegen mit auf den Weg gibt. Anna-Carina scheint eine so öffentliche Liebschaft aber sowieso nicht wiederholen zu wollen. Ihr neuer Freund Daniel ist kein Promi, lebt abseits der Bühnen und Fernsehkameras und hält sich bisher noch eher bedeckt. Dass seine Noch-Ehefrau ihr Herz wieder verschenkt hat, kam für Stefan Mross als großer Schock, denn er erfuhr von Anna-Carina Woitschacks neuem Freund in der Zeitung. Verwendete Quellen: schlager.de, insider.com