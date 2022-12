„Am meisten Angst“: Anna-Carina Woitschack deutet an, dass Stefan Mross sie sehr eingeengt hat

Von: Lukas Einkammerer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross galten lange als wahres Schlager-Traumpaar. Doch seit ein paar Wochen sind die beiden getrennt. Auf Instagram teilt die Sängerin eine Botschaft – die zum Nachdenken anregt.

Traunstein – In Liebessachen scheint das Jahr 2022 unter einem besonders schlechten Stern zu stehen. Denn bei vielen Promi-Pärchen war in den vergangenen Monaten plötzlich Trennung angesagt – ganz egal wie stabil und unerschütterlich die Beziehung auch gewirkt haben mag. Große Trauer herrscht derzeit vor allem bei den Schlagerfans: Denn Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) gaben am 11. November das Ende ihrer Liebesgeschichte bekannt – die für viele als eine der märchenhaftesten Romanzen in der deutschen Musiklandschaft galt.

Neue Bekanntschaften, neue Liebe: Schlagerstars Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross machen mit dem Leben weiter

Nach bösen Affären-Gerüchten und wochenlanger Spekulation über eine vermeintliche Ehekrise, folgte mit einem emotionalen Trennungspost, den Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack teilweise bei Promi-Kollegin Nazan Eckes (46) abgeschrieben haben, die traurige Gewissheit: Die einst so innigen und vertrauten Schlagerstars gehen fortan getrennte Wege. Im Frühjahr 2023 rockt das stimmbegabte Duo mit ihrer „Immer wieder Schlager“-Tour zwar nochmal gemeinsam die Bühne, in der Liebe haben sie nach sechs Jahren und einer Fernseh-Hochzeit bei Florian Silbereisen (41) nun aber einen Schlussstrich gezogen.

Einige Wochen seit der Trennung von Stefan Mross hat sich Anna-Carina Woitschack neu verliebt – und macht mit ihrem Leben wieder weiter. Dennoch teilte sie bei Instagram nun eine Botschaft, die ihre Fans sehr nachdenklich machen dürfte. © Screenshot/Instagram/anna.carina.woitschack; IMAGO/HOFER (Fotomontage)

Nach so vielen gemeinsamen Jahren ohne den anderen weiterzumachen, ist nicht leicht, trotzdem scheinen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack alles daranzusetzen, wieder ihr Glück zu finden. Die einstige DSDS-Kandidatin ist ganz frisch mit dem sympathischen Manager Daniel aus Österreich zusammen und Stefan Mross löschte, möglicherweise wegen Evelyn Burdecki (34), sämtliche Erinnerungsfotos von Anna-Carina aus seinem Instagram-Profil. Große Schritte, die für beide aber den Weg nach vorne ebnen – auch wenn die Trennung noch nicht ganz abgeschlossen scheint.

„Freiheit“: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack mit aussagekräftiger Botschaft bei Instagram

Obwohl Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund heiße Backstage-Küsse austauscht, scheint sie das Liebesaus mit Stefan noch immer zu beschäftigen. In ihrer Instagramstory teilte die ehemalige Puppenspielerin nun eine nachdenkliche Botschaft:

„Manchmal sind die Dinge, vor denen man am meisten Angst hat, sie zu tun, die Dinge, die einem die Freiheit bringen“, liest sich der Text über dem schwarz-weiß Foto eines Flugzeugs vor Wolkenhimmel. Es ist nicht der erste Post dieser Art, den Anna-Carina in den letzten Wochen teilte und dass Freiheit darin so stark thematisiert wird, scheint anzudeuten, dass sich die Sängerin in ihrer Beziehung mit Stefan Mross gefangen gefühlt haben könnte. Einen Trennungsgrund nannten die beiden zwar nie, aber solche Botschaften machen dennoch ein paar deutliche Anspielungen.

Was Anna-Carinas rund 98.000 Follower zu diesen melancholischen Zeilen wohl zu sagen haben? Schließlich trauern viele von ihnen noch immer über ihre Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und blicken wehmütig auf die schönsten und glücklichsten Momente der beiden zurück. Trotzdem fiebern sie mit der talentierten Musikerin und stehen ihr in sämtlichen Lebenslagen stets zur Seite. Grund zur Freude war für Fans vor allem das „Adventsfest der 100.000 Lichter“, bei dem Anna-Carina Woitschack jedoch einen auffällig kurzen Auftritt hatte. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack, desired.de, promipool.de