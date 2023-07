Jetzt zeigen sie ihr Liebesglück

Von: Maria Zsolnay

Lust und Leidenschaft, Eifersucht und Ehrgeiz – und über allem die Liebe! Was die Münchner Philharmoniker und Starpianist Lang Lang am Sonntag musikalisch in den Münchner Nachthimmel schicken (Wagner, Grieg Strauss und Tschaikowsky) sind die großen Emotionen des Lebens.

Mercedes-Statthalter Johannes Fritz begrüßt 200 Gäste

Doch auch kleine Dramen entfalten große Wirkung – nicht anders ist das Blitzlichtgewitter zu erklären, als Wolfgang Porsche mit Gabriele Prinzessin zu Leiningen (60) im Arm den schicken Mercedes-Showroom am Odeonsplatz betritt. Statthalter Johannes Fritz ist der elegante und eloquente Gastgeber des Abends, begrüßt seine 200 Gäste bereits vor der Tür herzlich mit Handschlag und Umarmung.

Dr. Wolfgang Porsche hat die Scheidung eingereicht

Einen Porsche bei Mercedes – das sorgt vor allem wegen Prinzessin Leiningen für Wirbel. Seit Monaten gibt es Liebesgerüchte um das vermögende Paar. Porsche, eben 80 geworden, ist noch verheiratet mit Claudia ­Porsche, Staatsrätin und Professorin der Rechtswissenschaften. Erst kürzlich reichte er in Österreich die Scheidung ein. Die 75-Jährige ist nach mehreren Schlaganfällen schwer krank.

Nach der Trennung ist er wieder frei – für eine erneute Hochzeit? Für Porsche wäre es Ehe Nummer vier, für Gabriele Leiningen Ehe Nummer drei – unter anderem nach ­Karim Aga Khan, dem schwerreichen Unternehmer (er besitzt Banken, Verlage, Fluggesellschaften, Hotels und einen Großteil der Costa Smeralda in Sardinien).

Jetzt also Porsche – ein rasant gut klingender Name. Nichts von alldem soll an diesem Abend natürlich Thema sein – und ist es doch umso mehr. Mutter Renate Thyssen-Henne (84), schon immer zielstrebig an der Seite ihre Tochter, blockt brüsk alle Fragen ab.

Karin Stoiber feierte 80. Geburtstag

Ach, wie viel entspannter kann man sein, wenn man sein Glück und seinen Frieden gefunden hat – wie Professorin Susanne Porsche (zweite Ehefrau von Wolfgang Porsche) mit ihrem Lebensgefährten Werner Ebke oder auch Dr. ­Edmund und Karin Stoiber, die seit 55 Jahren verheiratet sind. Am Samstag feierte Karin Stoiber ihren 80. Geburstag – und bekam einen Ring mit Rosenquarz und eine „wunderbare Rede“ von ihrem Mann. „Es war eine Hommage an mich“, sagt sie und verdrückt eine Träne. Ganz innig sind sie – und dankbar, dass sie vor vier Wochen ihr neuntes Enkelkind begrüßen durften: „Aurelia, die Tochter von unserem Dominic.“

Ganz stolz macht auch ­Magdalena Maier ihre Großmutter Carolin Reiber. Blitzgescheit legte sie ihr Abitur mit 1,1 hin, studiert jetzt Medizin und spielt auch auf dem Golfplatz in der ersten Liga mit!

Uschi Glas dreht Inga Lindström

Eine rasend gute Figur macht an diesem Abend Uschi Glas, die seit Jahren inoffizielle Botschafterin von Mercedes ist – und nie eine andere Marke fahren würde. Sie braucht einen verlässlichen fahrbaren Untersatz, ist sie doch wieder viel unterwegs: „Ich drehe jetzt einen Inga Lindström-Film, die 100. Folge und anschließend die Fortsetzung des Familienstreifens Max und die wilde 7.“ Und das mit 79!

Ebenfalls dabei waren: das Schauspieler-Paar Elena Uhlig und Fritz Karl, Netzwerker Dr. Wolfgang Pförringer, Ex-Daimler-Boss Dr. Manfred Bischoff mit Ehefrau Wiltrud und Tochter Julia, Ex-Mercedes-Statthalter Karl Dersch mit Freundin Nicola, die Passauer Unternehmer Claudia Gugger-Bessinger mit Mann Günther, Horst-Janson-Tochter Laura, die Ex-Promi-Wirt Peter Schmuck liebt, Klassik-Fan Uschi Dämmrich von Luttitz, Evi Brandl (Vinzenzmurr) Marianne und Wolfgang Wille (Dallmayr) uvw. Maria Zsolnay