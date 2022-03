Nach 31 Jahren „Guten Morgen Deutschland“: RTL-Moderator Wolfram Kons kündigt Job

Wolfram Kons posiert vor sensationellem Rekordergebnis von 22.448.676 Euro beim 26. RTL-Spendenmarathon wir helfen Kindern © Horst Galuschka/Imago

Er verabschiedet sich nach 31 Jahren: Wolfram Kons kündigt seinen Job als „Guten Morgen Deutschland“-Moderator. Der Star wird das Morgenprogramm nicht mehr moderieren.

Köln –Wolfram Kons (57) ist als Moderator des RTL-Frühstücksfernsehens „Guten Morgen Deutschland“ zu einem echten Urgestein des deutschen Morgenprogramms geworden. Die RTL-Sendung war in den vergangenen Jahren mehrmals umbenannt und auch umstrukturiert worden, wobei der Gastgeber eine Konstante blieb und stolze 31 Jahre lang ein Teil von zahlreichen morgendlichen TV-Formaten war. Seit 1991 konnten die Zuschauer, die morgens den Fernseher einschalteten, die Moderatoren-Legende im morgendlichen Programm sehen.



In einer Pressemitteilung verkündete RTL jetzt, dass sich der Prominente als Gastgeber der Sendung verabschieden wird, um sich voll und ganz auf seine Arbeit für die Wohltätigkeitsaktivitäten des Medienunternehmens zu konzentrieren. Die ursprünglich aus Düsseldorf stammende TV-Persönlichkeit erklärte in einem Interview mit „dwdl.de“: „Ich bin zutiefst dankbar für mehr als 30 erfüllende und spannende Jahre mit einem fantastischen Team von Frühaufstehern.“ Nachdem er sich von dem Morgenmagazin verabschiedet hat, soll sich auch „Guten Morgen Deutschland“ verändern und durch die Shows „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ ersetzt werden.

Wolfram Kons verabschiedet sich von Moderation des Morgenmagazins

Der Prominente gibt seinen Job bei dem beliebten Morgenmagazin auf, um sich auf seine Charity-Arbeit bei dem Sender zu konzentrieren. Er verriet gegenüber „dwdl.de“: „Die Hilfe für Kinder in Deutschland und der Welt war und ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Es macht mich stolz, dass wir dieses Engagement nun weiter ausbauen.“ Die karitative Arbeit des Senders soll ausgebaut werden, wobei der Moderator, der bereits für den jährlichen RTL-Spendenmarathon verantwortlich ist, ab jetzt vermehrt über das soziale Engagement des Senders berichten wird.